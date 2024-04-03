AKP’den MHP’nin kazandığı ilde seçim sonucuna itiraz

Bugün yapılan itirazın ardından İlçe Seçim Kurulu’nda Gümüşhane Belediye Başkanlığı oy pusulaları yeniden sayılmaya başlandı.

AK Parti Genel Merkezi’nin talebi doğrultusunda gerçekleşen itirazın olumsuz sonuçlanması halinde bu kez AKP İl Başkanlığı’nın İl Seçim Kurulu’na itiraz edeceği öğrenildi.

Gümüşhane kent merkezinde resmi olmayan sonuçlara göre 16 bin 75 geçerli oyun 6 bin 690’ını MHP adayı Vedat Soner Başer, 6 bin 141'ini AKP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Ercan Çimen almıştı.

Seçimde 549 oy farkla MHP’li Vedat Soner Başer Belediye Başkanı seçilmişti.