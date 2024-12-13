Narin cinayetinde baba Arif Güran'dan cinayeti çözecek ifade! Tutanak ortaya çıktı

Diyarbakır’da 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkıyor.

Halk TV’den Ferit Demir’in haberine göre, Narin’in babası Arif Güran’ın 21 Ağustos tarihinde jandarma ekipleri tarafından kayıt altına alınan yüz yüze görüşme tutanağına ulaştı.

Arif Güran, yüz yüze mülakatta verdiği ifadede şunları söyledi:

"Birinci Günü sabah saatlerinde üvey annem Süheyla ÖZKAN evime geldi, ben kendisinden olayın 1. Gününden sonra bir daha evime gelmedi. 2-3 ün kendisi kızı kayıp olmasına rağmen bu şahıs evlerinin önünü sildiğini, yıkadığını, saman torbalarını taşıdığını, rahat bir tavır ve hareketlerde olduğunu fark ettim. Konuşmalarında kendisini saflığa vurarak konuştuğunu anladım. Evde olduğum esnada insanların hal ve tavırlarını gözlemlemeye başladım. Süheyla ÖZKAN ve çocukları olan Ömer GÜRAN, ibrahim GÜRAN isimli şahısların tavır ve hareketlerini beğenmedim, bunlar çok rahat gözüküyordu.

Bunu da orada görevli Jandarma komutanına da söyledim. Bu esnada Barış GÜRAN isimli ahsın yanında çalışan Ömer diye söylenen şahsın da olaydan sonra köyden ve ortadan kayboldu. Düğün davetiyesinin dağıtılması hususunda kardeşim Barış GÜRAN’ın Derik tarafına davetiye dağıtmaya gittiğini, oğlu olan Hüseyin GÜRAN 21.08.2024 günü yani Narin’in kaybolduğu gün nasıl ve kimle gittiğini bilmiyorum ama Mardin/Derik ilçesine gittiğini, kendisinin neden babası ile gitmediğini, dönüşte de Hüseyin GÜRAN’ın babasını arayarak beni de Derik’ten alın ve Diyarbakır’a götürün dediğini öğrendim ancak ne ile kim ile gittiğini bilmiyorum.

"HÜSEYİN GÜRAN’DAN ŞÜPHELENİYORUM"

“Bu hususların yeğenim Uğur GÜRAN bana 28.08.2024 günü söyledi. Bende ona kızdım neden şimdiye kadar söylemedin dedim. O da bilemediğini söyledi. Bu durumdan dolayı hususunda kardeşim Baran GÜRAN’ın Derik tarafına davetiye dağıtmaya gittiğini, oğlu olan Hüseyin Güran’dan şüpheleniyorum. Uğur Güran’ın ifadesinin alınmasını istiyorum.”

"HEDEF ŞAŞIRTMA YAPIYORLAR KENDİLERİNDEN ŞÜPHELENİYORUM"

“GÜRAN beni arayarak, beni ve köylüleri bizi köyün etrafında alakasız köylere doğru göndermeye çalışıyor, arama esnasında Barışın boşuna bağırıp çağırdığı ve anlamsız konuşmalarının olduğunu Ömer Güran’ın aynı şekilde bizi köy mevkiinin uzak çevre yolunda Necmettin DURAN isimli şahsın oğlu ile konuştuğunu, evlerinin altına atıldığını öğrendiğini, ve bu hareketlerinden dolayı yine kendisine kızdım. Görevli Jandarma ekibi ile ayrıldım, arama olayında devamlı hedef şaşırtma yapıyorlar kendilerinden şüpheleniyorum. “

“Maşallah GÜRAN’ın köyde bize şöylemiş olduğu kızımızı sözde kızı olan Birsen Güran’ın 17:00’da gördüğünü, onların evinin kapısını çaldığını söylüyor, kamera saatinde zaten bu saat tutmuyor, birde benim kızım neden okulun önünden değil de köyün altından gitsin. Hiç kullanmadığı yolu niye kullansın, kamera görüntüsünde okulun oraya gelmemiş gözüküyor, okulun arka tarafında da kamera vardır. Bu hususla ilgili de eşimin ifadesinin alınmasını istiyorum, tahmince bizi ve Jandarmayı şaşırtıyorlar ben onun iddiasına inanmıyorum. Benim kızımız okulun orda o saatte zaten gözükecektir. Üvey annem Süheyla ÖZKAN saat 17:00 ve 18:00’a kadar saman dolduruyorum dedi. Kimse burdan geçmedi diyor.En doğrusu kameradır. Benim kızım hayatta yanlış yol kullanmaz. Ben artık kimseye güvenmiyorum artık bundan sonra huylandığım herkesi söyleyeceğim.”