AKP'den MYK toplantısı sonrası kritik erken seçim açıklaması

Kaynak: DHA
AKP'den MYK toplantısı sonrası kritik erken seçim açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim sonuçlarının değerlendirildiği AK Parti MYK toplantısı sonrasında erken seçim açıklamalarına yanıt verdi. Çelik, "Türkiye'nin önünde 4 yıldan önce bir seçim gündemi yok" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim sonrası ilk AK Parti MYK toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Erken seçim tartışmalarına yanıt veren Çelik, Türkiye'nin gündeminde 4 yıldan önce seçim gündeminin olmadığını ifade etti. Van'ın DEM'den AK Parti'ye geçmesi ile ilgili olarak Çelik, "Bu siyasi alanın müdahale ettiği bir alan değil. Burada il seçim kurulu yetkili daha sonra YSK yetkili. Konu hukuki bir konu" dedi.

Ömer Çelik'in açıklamasından satır başları şöyle:

"AK Parti MYK tek gündemle toplandı o seçim. Bütün bu süreçte çok çok emek verenler var, her bir teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Bu süreçte Cumhur İttifakı teşkilatları çok güçlü bir dayanışma sergilediler.

Önemli bir seçim sürecini Türkiye tamamlamış oldu. Seçilen hangi partiden olursa olsun herkesi tebrik ediyoruz. Her seçim demokrasi şölenidir. Türkiye'yi yöneten unsur demokrasi ve sandıktır.

"MESAJI NET BİR ŞEKİLDE OKUYACAĞIZ"

Demokrasimiz bu seçimler vasıtasıyla bir kez daha güç kazanmıştır. Siyasetin sicil amiri vatandaşlarımızdır. Vatandaşlarımızın sandık yoluyla verdiği mesajlar Türkiye Yüzyılı'nın en büyük gücü olacaktır. 31 Mart seçimlerinin partimize dönük mesajlarını net bir şekilde okuyacağız.

Arzu etmediğimiz sonuçların olduğu yerler var. Verilen mesajlar, milletin değerlendirmesinin neden böyle olduğunu ele alacağız. Milletin mesajını almak siyasi namusun meselesidir.

Burada kuşkusuz doğru amaç sokağın sesinin doğru olarak dinlenmesidir.Milletin sandıkta verdiği mesaj bütün kılcal damarlarına kadar incelenecektir. Burası milletin kurduğu bir partinin genel merkezidir, ona göre de adımlar atılacaktır. Millet odaklı hareket bizim DNA'mız olmuş ve öyle de olacaktır.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Türkiye'nin önünde 4 yıldan önce bir seçim gündemi yok. Yeni Anayasa gelecek nesillere borcumuzdur, bunun çalışması yapılacak.

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