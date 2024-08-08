AKP'den önce böyleydik tıklayın seyredin. Yeni nesil bilmez...

2002 yılında göreve gelen AKP hükümeti, hemen her seçim öncesinde kendilerinden önce Türkiye’nin çok kötü bir durumda olduğunu insanların arabaya binmelerinin, buzdolabı ve fırın sahibi olmalarının kendileri sayesinde mümkün olduğunu dile getirdi. Hükümette bakanlık görevini yapan kişilerin dahi bu konuda paylaşımları sosyal medyada kanıt gösterilerek defalarca çürütüldü ve alay konusu oldu.

Sosyal medyada paylaşılan videoya yazılan not ise haftanın en çok gülünen videoları arasında yerini aldı. Bir kabilede kabile üyelerinin yarı çıplak bir şekilde günlük işlerini yaptığı videoya “Yıl 1998 Sungurlu Çorum” notu yazıldı.

Söz konusu video AKP’nin sürekli bir şekilde kendi hükümetleri öncesinde yakacak mumu zor buldukları, buzdolabının olmadığı yönündeki yorumlarını alayvari bir şekilde verilen yanıt oldu.

BUZDOLABI SAHİBİ OLDUK…

AKP Bursa Milletvekili olan ve Sanayi Bakanlığı yapmış olan Mustafa Varank X sosyal medya hesabında AKP öncesi ve sonrası dönemi kendince kıyaslamış ve satılan Buzdolabı, Çamaşır Makinesi, Bulaşık Makinesi, Fırın, Kurutucu gibi ürünlerin satış rakamlarını paylaşmıştı.

“BİZDEN ÖNCE EVLERDE ÇAMAŞIR MAKİNESİ YOKTU”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’da katıldığı bir TV yayınında kendi hükümetleri öncesinde evlerde Buzdolabı, çamaşır makine olmadığını söylemişti.

"BİZDEN ÖNCE AMBULANS YOKTU"

KARŞILAŞTIRMALAR ALAY KONUSU

İktidar ve iktidar çevreleri tarafından yapılan buzdolabı, fırın ve çamaşır makinesi gibi kıyaslamalar sosyal medyada alay konusu olmasının ardından bu tür karşılaştırmalar yetkililer tarafından son buldu.

"TRAKTÖR YOKTU"

ÖNCEDEN YAPILANLAR SAHİPLENİLDİ

Bakanların, Milletvekillerinin ve hatta yeri geldiğinde Cumhurbaşkanının önceden yapılanları sahiplenmesi gündem olmuştu. İşte sahiplenilenler:

-Van’a Üniversite yapılması

-Ankara’ya havalimanı yapılması

-Adıyaman havalimanı

-Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

-Adnan Menderes havalimanı

-MR cihazlarının sahiplenilmesi

-AKP’den önce Ambulansların olmadığı ifadesi

AKP’den önce sadece gaz lambasının olduğu, mumlarla aydınlanıldığı gibi birçok söylem alay konusu olmuştu.