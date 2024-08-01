AKP’den Özgür Özel’e tehdit gibi sözler. ‘Kanun dışı hareket eden bedelini öder’

Kenan Kayhan – Tokat / Yeniçağ

Bir dizi ziyaretler için Tokat’a gelen AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

“KANUN DIŞINDA HAREKET EDEN BEDELİNİ ÖDER”

Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemenin TBMM’de kabul edilmesi sonrası Özgür Özel’in yürütmeyi durdurma talebiyle değişikliği Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini söylemesine ilişkin konuşan Yılmaz, “Kimse bu kanunlar dışında hareket edemez, Kanun dışında hareket eden bedelini öder, suç işlemiş olur. Kimse ben suç işleyeceğim diye ısrar edemez bunun karşılığı olur” ifadesini kullandı.

“AKP’Lİ BELEDİYELER BÜYÜK MÜCADELELER ETTİ”

Tokat AKP il Başkanlığında konuşan Yusuf Ziya Yılmaz, “Türkiye'nin son 30 sene içerisinde samimi söylüyorum ben eski bir belediye başkanıyım uzun süre belediye başkanlığı yaptım. AK Partili belediyeler bu geçtiğimiz 30 yıl içerisinde hakikaten sokak hayvanlarının popülasyonunun artmasını engellemek için çok büyük mücadeleler ettiler.” şeklinde konuştu.

“DAHA FAZLASINI YAPMAMIZ GERKEİYORDU, ENGELLENEMEDİ”

Samsun’da yaptıklarını hatırlatan Yılmaz, “Şimdi yasada bahsettiğimiz ağıl, kısırlaştırma, klinikler açma, orada bu hayvanların bakıma muhtaç olanlarını bakıma alma ama bakılamayacak kadar da yaşlanmış ve hastalık riski taşıyanların da artık orada etkisiz hale getirilmesiyle ilgili konularda yapılması gerekenleri AK Parti belediyeleri yıllardır yapıyorlar. Ama demek ki daha fazlasını yapmamız gerekiyordu. Engellenemedi.” sözlerini kullandı.

Yılmaz’ın sözlerinin devamı ise şöyle oldu:

“Bugün sabahleyin kalkın, Tokat'ın bir parkında bahçesinde gezin. Ben Ankara da oturduğum muhitin karşısında bir par var Oraya sabahları yürüyüşe gidiyorum. Yürüyüşe gelen insanların elinde sopa var. Herhangi bir köpek saldırısı olursa kendini korumak için, koskoca bir metropolde bir insan Sabahleyin Park'ta yani köpeklerin saldırısından korkarak yürüyecek hale gelmişse çocuğunuzu Sabahleyin hadi yavrum okuluna koşa koşa git diye evinizden gönderemiyorsanız bu aslında ciddi bir kent hayatında bir yaşamı sınırlayan, yaşamı zora sokan bir olaydır. Şimdi kimse kusura bakmasın yapılan iş doğrudur. En kısa sürede bunu bir kanuni çerçeve içerisinde tarif etmek gerekiyordu. Biz onu biz onu eski 3030 sayılı kanunun bize verdiği yasalar çerçevesinde bir şeyler yapıyorduk Ama bugün onu 20 yıl sonra AKP her şeyde Olduğu gibi ilklerin Partisi bunu meclise getirdi ve bunu kanuni bir çerçeveye oturtturdu”