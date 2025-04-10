AKP’li Abdurrahman Dilipak o kişilere beddua yağdırdı! İklim yasası krizi büyüyor

AKP’nin sunduğu ve TBMM’de görüşmeleri yapılan İklim Yasası, son dört senedir düzenli bir şekilde gündeme geliyor. Çeşitli eleştirilerin odağında olan yasa tasarısı, Meclis’te tekrar gündeme geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) İklim Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Teklif, küresel iklim değişikliğiyle mücadele amacı taşısa da Meclis’te her sene olduğu gibi yine sert tartışmalara neden oldu.

Muhalefet partileri, düzenlemenin eksik olduğunu ve karbon piyasasına yönelik bir ticaret yasası niteliğinde olduğunu savunurken, iktidar milletvekilleri teklifin Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlayacağını ifade etti.

DİLİPAK'TAN BEDDUA!

AKP’li Abdurrahman Dilipak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) İklim Kanunu Teklifi'nin tartışılmasına sert tepki gösterdi. Dilipak, İklim Yasası Kanunu teklifini Meclis’e sunanlara beddua yağdırdı.

Sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Dilipak,

“YARAB! BU YASAYI MİLLETİN BAŞINA BELA EDECEKLERİ KAHRET! BİZ BU ZALİMLER KARŞISINDA ACİZ KALDIK. BUNLARI UYGULAYACAK OLANLARI DA, BU YASAYI DAYATANLARLA BİRLİKTE HAŞRET! ACİZ KALDIK. YA DA AKIL VE İZAN VER, SON AN AKILLARI BAŞLARINA GELSİN DE TEVBE ETSİNLER. TARAFSIZ KALMAK, SESSİZ KALMAK, GENEL KURULA GELMEMEK, HAKSIZLIKLAR KARŞISINDA SUSMAK DEMEKTİR.

BU YASAYI MECLİSTEN GEÇİREN PARTİLERE OY YOK, ÜYE OLANLAR ÜYELİKLERİNİ GÖZDEN GEÇİRSİNLER DERİM!” ifadelerini kullandı.

YARAB! BU YASAYI MİLLETİ BAŞINA BELA EDECEKLERİ KAHRET! BİZ BU ZALİMLER KARŞISINDA ACİZ KALDIK. BUNLARI UYGULAYACAK OLANLARI DA, BU YAZAYI DAYATANLARLA BİRLİKTE HAŞRET! ACİZ KALDIK. YA DA AKIL VE İZAN VER, SON AN AKILLARI BAŞLARINA GELSİN DE TEVBE ETSİNLER. TARAFSIZ KALMAK,… — Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) April 9, 2025

İKLİM KANUNU NEDİR?

İklim Kanunu, ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında attığı yasal adımları ve çevre politikalarını kapsayan çerçeve bir yasadır. Bu kanun ile amaçlanan; sera gazı emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve iklim değişikliğine uyum sürecinin yasal güvence altına alınmasıdır.