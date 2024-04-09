AKP’li adayın kazandığı ilçede mühürlü zarflar ve yırtılmış oy pusulaları bulundu

Kaynak: ANKA
AKP’li adayın kazandığı ilçede mühürlü zarflar ve yırtılmış oy pusulaları bulundu
31 Mart yerel seçimleri sonrasında Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki bir okulda dolaplar içerisinde oy zarfları ve yırtılmış oy pusulaları bulundu.

31 Mart yerel seçimlerinde Yozgat'ın Yerköy ilçesinde sandıktan çıkan oyların 4 bin 182’sini alan AKP adayı Fatih Arslan, yeni belediye başkanı oldu.

MHP adayı Oğuzhan Oğuz 4 bin 102, CHP adayı İlhan Yılmaz da 3 bin 930 oy aldı.

MÜHÜRLÜ ZARFLAR VE YIRTILMIŞ OY PUSULALARI BULUNDU

Yerköy Atatürk İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu’nda 7 Nisan Pazar günü dolaplara gizlenmiş yırtılmış oy pusulaları ve mühürlü zarflar bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine savcılık harekete geçti.

Emniyet ekipleri okulda arama yaparken, parti temsilcileri ve sandık görevlileri de olay mahalline çağrıldı.

Tutanak altına alınan zarflar ve oy pusulaları adliyeye getirildi.

CHP ilçe teşkilatı üyeleri olayın duyulması üzerine adliye önünde bir araya geldi. CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar da Yerköy'e giderek savcı ile görüştü.

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