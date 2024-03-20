AKP'li adayın kızına adres teslim kadro. Psikolog kadrosundan girip veznedar olmuş

Kaynak: BirGün
AKP'li adayın kızına adres teslim kadro. Psikolog kadrosundan girip veznedar olmuş
AKP’nin Ordu Aybastı ilçesi belediye başkan adayı olan İzzet Gündoğar'ın kızının 2 yıl önce kişiye özel psikolog kadrosu açılarak Ulubey Belediyesi’ne memur olarak atandığı ortaya çıktı.

Ordu'nun Aybastı ilçesinden 31 Mart seçimleri için AKP'den belediye başkanı olan ve 2009-2019 yılları arasında Aybastı Belediye Başkanı olan İzzet Gündoğar'ın kızını belediye kadrosunda işe aldırdığı tespit edildi.

2009-2014 ve 2014-2019 yılları arasında AKP'den Aybastı Belediye Başkanlığı görevini yürüten İzzet Gündoğan, 2019 yılındaki yerel seçimde aday gösterilmemiş ve AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcılığı ve parklar ve yeşil alanlar daire başkanlığı görevlerini yürütmüştü.

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İzzet Gündoğan'ın Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde Ordu'daki AKP'li Ulubey Belediyesi'nde kızına özel psikolog kadrosu açtırarak kızını kadroya aldırdığı ortaya çıktı.

4A kadrosuyla belediye kadrosuna alınan B. Gündoğar'ın daha sonra 4C ile memur yapıldığı ve psikolog olarak Ulubey Belediyesi kadrosunu geçirilen B. Gündoğar'ın ise belediyenin emlak tahsildarlığı bölümünde veznede görev yaptığı açıklandı.

"BUNDA SAKINCALI BİR DURUM YOK"

Skandal hakkında konuşan AKP Aybastı Belediye Başkan Adayı Gündoğar, kızının Ulubey Belediyesi'nde işe alındığını doğrularken, "Kızım Ulubey'de psikolog olarak işe alındı. Belediyelerde zaman zaman başka görevler verildiği de olur. Bunda sakıncalı bir durum yok. Kadroya geçirilen sadece kızım değil. O dönemde belediye de birçok kişi aynı anda kadroya geçirildi" diye konuştu.

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