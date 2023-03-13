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  • AKP'li Adem Taflan Saadet Partili kadınların 10. Yıl Marşı'nı söylemesinden rahatsız oldu

AKP'li Adem Taflan Saadet Partili kadınların 10. Yıl Marşı'nı söylemesinden rahatsız oldu

AKP'li Adem Taflan, sosyal medya hesabından 10. Yıl Marşı'nı söyleyen Saadet Partili kadınları paylaşarak tepki gösterdi. Taflan, "Yazıklar olsun" dedi. Taflan ise bu sözlerinden sonra "Bu marşın sözlerinin neresinden rahatsızsın" diye eleştirildi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 10:13
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AKP'li Adem Taflan 10. Yıl Marşı'nı söyleyen Saadet Partili kadınlardan rahatsız oldu

AKP'li Adem Taflan Saadet Partili kadınların 10. Yıl Marşı'nı söylemesinden rahatsız oldu
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AKP'li ve MÜSİAD üyesi olan Adem Taflan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

AKP'li Adem Taflan, 10. Yıl Marşı'nı söyleyen ve bayrakları sallayan Saadet Partili kadınları paylaştı. 

AKP'li Taflan, videoyu "Yazıklar olsun" notuyla paylaştı. Taflan'a bu paylaşımından sonra eleştiri yağdı. 

Bir kullanıcı "Bir kadının başı kapalı olması aklınında kapalı olduğu anlamına gelmez Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin kadınları özgürce marşına eşlik ediyor ♥️👏🏻👏🏻" diyerek eleştirdi. 

Diğer bir kullanıcı ise "Helal size" dedi.

Başka bir kullanıcı ise "Yazık olan nedir anlayamadık ? Yaşasın Türk Devleti, yaşasın Türk Cumhuriyeti 🇹🇷 #AzKaldı" diye konuştu.

 

ADEM TAFLAN KİMDİR?

Samsun Çarşamba doğumlu Adem Taflan 1992 yılında Çarşamba İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olan Taflan, 2004 yılında da Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi.

Milli Gençlik Radyosu Haber Koordinatörlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi, Alitas Europa GmbH Genel Müdürü, Vakit Gazetesi Avrupa Halkla İlişkiler Müdürü olarak iş hayatına devam eden Taflan, TÜMSİAD/ MÜSİAD üyesi, Cihannüma Derneği Avrupa üyesi, SAYDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Sorumlusu, ATGB Yönetim Kurulu üyesi olarak çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yürütmektedir.

Avrupa’daki sivil toplum kuruluşlarının organize etmiş oldukları etkinliklerde 500’ün üzerinde “Tarih Şuuru ve İslam Medeniyeti” ve “Aile İçi İletişim” konulu sunum yapmıştır.

Taflan, 2004 yılında Çarşamba İlçesi Ak Parti Belediye Başkan Aday Adayı idi.

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