AKP'li Ali İhsan Yavuz Türklüğü reddetti. 'AKP Türk partisi değildir' dedi

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AKP'li Ali İhsan Yavuz Türklüğü reddetti. 'AKP Türk partisi değildir' dedi
AKP’li Ali İhsan Yavuz Türklüğü reddetti. Yavuz AKP’nin bir Türk partisi olmadığını belirterek, “AK Parti bir Türk partisi değildir. AK Parti bir Kürt partisi de değildir. Ak Parti bir Türkiye partisidir” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz katıldığı canlı yayında Türklüğü reddetti. Yavuz, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada AKP “Türk partisi değildir” dedi.

AKP’li Yavuz, “AK Parti bir Türk partisi değildir. AK Parti bir Kürt partisi de değildir. Ak Parti bir Türkiye partisidir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısının ve bazı bakanların Kürt olduğunu belirten Yavuz, Erdoğan’ın olduğu yerde etnisiteye dayalı bir yaklaşım sergilenebilir mi?” ifadelerini kullandı.

Yavuz ayrıca etnik unsurlara dayalı bir partinin, parti olamayacağını sözlerine ekledi.

AKP’li Yavuz katıldığı canlı yayında ayrıca Yeniden Refah Partisi ve Cumhur İttifakı’nın diğer unsurları ile yerel seçim ittifakı ile ilgili yapılan görüşmelerin ayrıntıları ile ilgili bilgi de verdi.

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