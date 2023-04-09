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Korunması gereken sahile beton döktüler. Mahkeme uygunsuz buldu, İBB itiraz etti, AKP vazgeçmedi

AKP’li Arnavutköy Belediyesinin, korunması gereken ve endemik bitki türlerinin yer aldığı Karaburun Kumsalı’na, İBB'nin itirazlarına rağmen beton döktüğü iddia ediliyor.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 09:50
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AKP’li Arnavutköy Belediyesi korunması gereken sahile beton döktü

Korunması gereken sahile beton döktüler. Mahkeme uygunsuz buldu, İBB itiraz etti, AKP vazgeçmedi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Arnavutköy’deki Karaburun Sahili ve kumsalında bir çalışma gerçekleştirdi.

Kumsala özgü bitki türlerinin de yer aldığı alanın korunması için bazı projeler hazırlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da korunması için talimat verdiği kumsal için hazırlanan projeler, Kanal İstanbul projesinin rezerv alanında kaldığı gerekçesiyle Arnavutköy Kaymakamlığı, jandarma ekipleri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından engellendi.

KUMSALA BETON DÖKEREK TİCARİ ALAN İNŞA ETTİLER

İmar planlarında “Özel korunması gereken alan” notunun da yer aldığı kumsala Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından AKP’li Arnavutköy Belediyesi sahip oldu. AKP’li belediye de kumsala beton dökerek ticari alanlar inşa etti. Arnavutköy Belediyesi’nin kumsala beton döktüğü projeye karşı açılan davada, mahkeme yapılan projeyi hukuka aykırı buldun. Ancak belediye çalışmalara devam ederek çevreyi katletmeyi sürdürdü.

Beton dökülen kumsala dair çalışmalar yapan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Akkemik, BirGün Gazetesi’nden İsmail Arı'ya yaptığı değerlendirmede, “Geçtiğimiz yıl o kıyıda yeni bir endemik bitki tespit edildi. Bu bitki sadece bölgede bulunuyor. Bu çalışma kumul ekosistemine çok büyük zarar veriyor. Bu alanlar, kumullar zaten insan basısı altında tahribat görüyordu. Ancak şimdi bu yapılaşma ile daha fazla zarar görme riskiyle karşı karşıya” dedi.

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