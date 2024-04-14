AKP'li başkan adayı bayram tatilini Maldivlerde geçirdi

AKP’nin İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı Monaco’da yat Kulubünde yediği Istakoz tepkileri dinmemişken şimdi de, AKP’nin Çankırı adayı Hüseyin Filiz’in Maldivler’den paylaştığı pozlar gündem oldu.

Yerel seçimlerde AKP’nin Çankırı adayı olan Hüseyin Filiz, seçimlerde MHP’li rakibine karşı seçimi kaybedince soluğu Maldivler’de aldı. Sosyal medya hesabından Maldizler pozlarını paylaşan Filiz, gönderine, “Maldivler güzel ama torunlarla başka güzel. Torunlarım Hüseyin, Ömer, Hülya Minel ve Alisa” notunu yazdı.

MİLLETVEKİLİ MONACO’DA BAŞKAN ADAYI MALDİVLERDE

Yanlış ekonomi politikalar ile her geçen gün daha da fakirleşen Türk halkı enflasyon, hayat pahalılığı, barınma ve fatura gibi temel yaşam problemleri ile uğraşırken AKP’li isimlerin lüks bir hayat sürmesi sosyal medyada da en çok eleştirilen konulardan birisi oldu.

Geçtiğimiz günlerde AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın sosyal medya hesabından yaptığı, Monaco Yat Kulübündeki Istakoz paylaşımının tepkileri henüz dinmemişken, AKP’nin 24,25 ve 26. Dönem milletvekili, yerel seçimlerde ise Çankırı Belediye Başkanı olan Hüseyin Filiz’in Maldivler pozuna eleştiri yağdı.

HÜSEYİN FİLİZ’DEN MALDİVLER SAVUNMASI

Filiz, kendisine gelen eleştiriler karşısında sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulundu. Kendisinin 2018 yılında milletvekili görevini tamamladığını, Çankırı adaylığı dışında aktif görevi olmadığını belirtti.

“40 YILLIK SANAYİCİYİM..”

40 yıllık sanayici ve iş adamı olduğunu ifade eden Filiz, torunları hakkında yorum yapıldığını ifade ederek, “Yapmayın!” notunu düştü.