AKP'li Başkan alkollü araç kulandı kaza yaptı. 1 kişi öldü ama serbest bırakıldı

İzmir’de alkollü araç kullanırken kaza yapan AKP Tire Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Bacak 1 kişinin ölümüne neden olmasına rağmen serbest bırakıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
AKP'li Başkan alkollü araç kulandı kaza yaptı. 1 kişi öldü ama serbest bırakıldı

Halk TV’den Onur Dalar’ın haberine göre, 18 Kasım’da Tire yolunda bir trafik kazası meydana geldi. 2 otomobil kafaya kafaya çarpıştı.

AKP Tire Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Bacak’ın kullandığı otomobil ters yöne girmişti.

Bacak’ın kullandığı araç karşı şeride geçerek ters yöne doğru gidiyordu. Polis tutanağına göre Bacak 0.37 promil alkollüydü.

Çarpışmada kendi şeridinde giden araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Ali Çalışkan hayatını kaybetti.

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BELEDİYE PERSONELİYDİ

Çalışkan evli ve 2 çocuk babasıydı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışıyordu. Şoför Özcan Erkek ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Polisin incelemesine göre Oğuzhan Bacak "şeride tecavüz etme", "aracın hızını yol ve hava durumunu uydurmamak" ve "alkollü" olması nedeniyle asli kusurlu bulundu.

OLAY YERİNDEN KAÇTI, AMBULANS ÇAĞIRMADI,SERBEST BIRAKILDI

AKP Tire Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Bacak polis tutanağına göre kazadan sonra olay yerini terk etti. Olaydan 1 saat sonra jandarmaya teslim oldu.

Savcı, Sulh Ceza Hakimliği’nden Oğuzhan Bacak’ın tutuklanmasını talep etti. Bacak serbest bırakıldı.

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Tutuklama talep eden savcının itiraz metnine göre Bacak ambulansı aramadı, bir süre yürüdükten sonra olay yerinden uzaklaşmak için kaza anında yanında bulunan arkadaşının telefonundan taksiyi aradı. İfadesine göre kendi telefonunu kaza anında kaybetti.

Savcıya göre Oğuzhan Bacak kaza saati ile test yapılan aradaki 2 saat 43 dakikalık zaman göz önüne alındığında 0,77 promil alkollüydü.

“BABAMI İFADE İÇİN BİLE ARAMADILAR”

Olayda yaralanan Özcan Erkek’in oğlu Hakkı Erkek babasının kazada ağır yaralandığını, ne polisin ne de jandarmanın olayla ilgili babasının ifadesini almaya gelmediğini, Oğuzhan Bacak’ı kurtarmak için olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığını söyledi.

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