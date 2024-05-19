AKP'li başkan belediyeyi borçla devredince ödül olarak Diyanet'e atandı

Düzenleme: Serhat Ağa
AKP'li başkan belediyeyi borçla devredince ödül olarak Diyanet'e atandı
Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını son yerel seçimde 424 milyon lira borç ile devreden AKP’li Fatih Kayacan’ın, Diyanet Vakfına Genel Müdür Yardımcısı olarak atandığı ortaya çıktı.

Yerel seçimlerde Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 2 dönem boyunca belediye başkanlığı yapan Fatih Kayacan, 2024 yerel seçimlerinde koltuğunu ittifak ortağı MHP adayı Derviş Aynacı’ya kaybetti.

Seçimlerde yüzde 34,48 oy alan Kayacan, seçim yenilgisi sonrasında adeta ödüllendirildi. Seçimlerin üstünden geçen 1 aylık zaman sonrasında kendisine Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcılığı görevi verildi.

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424 MİLYON LİRA BORÇ BIRAKTI

31 mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde koltuğunu kaybeden Kayacan’ın yerine geçen MHP yönetimi, Kayacan’da devraldıkları borç yükünü belediye binasına astı. Listede Diyanet Vakfına atanan Kayacan’ın Bolvadin Belediyesini 424 milyon 43 bin lira borçla devrettiği ortaya çıktı.

Aynı zamanda asılan başka bir listede Kayacan ve yönetiminin belediye kasasında hiç nakit para bırakmadığı da ortaya konuldu.

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KİŞİ BAŞINDA 10 BİN LİRA BORÇ DÜŞÜYOR

Bolvadin ilçesinin nüfusu 43 bin. Kayacan ve yönetiminin geride bıraktığı bor miktarı ilçe nüfusuna bölününce kişi başına 9 bin 860 lira borç düştüğü ortaya çıkıyor.

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ORTA DERECEDE ARAPÇA BİLİYOR

Türkiye Diyanet Vakfına Genel Müdür yardımcısı olarak atanan Kayacan’ın özgeçmişinde 1999 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduğu belirtiliyor. Ayrıca Kayacan’ın özgeçmişi incelendiğine orta derecede Arapça bildiği ifade ediliyor.

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