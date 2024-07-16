AKP'li başkan düğünde 5 lira takınca karakolluk oldu

Düzenleme: Kaynak: T24
AKP'li başkan düğünde 5 lira takınca karakolluk oldu

Çorum'un Laçin ilçesinde AKP ilçe Başkanı Ömer Çatalpelit , davetli olduğu düğünde hediye olarak zarfa 5 TL koyunca ortalık karıştı.

AKP ilçe başkanı Ömer Çatalpelit davetli olduğu düğünde zarfa 5 TL koyunca düğün sahipleriyle karakolluk oldu.


t24'ten Elvan Yılmaz'ın haberine göre Çorum'da hafta sonu Laçin ilçesinde yapılan bir düğün töreninin davetlilerden AKP ilçe başkanı Ömer Çatalpelit, zarf içerisine 5 TL koydu.

İddiaya göre Şaban Ersürer telefonla AKP'li başkan Ömer Çatalpelit’i arayarak, “Sen bana 5 liralık adam muamelesi yapamazsın” diyerek tepki gösterdi.

Düğün salonunun olduğu yerde tekrar buluşarak tartışan ikili, kavganın büyümesi üzerine karakolluk oldular. İki tarafın da birbirlerinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

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