AKP'li başkan görevden alındı

31 Mart yerel seçimlerinde ciddi kan kaybeden AKP’nin kaybettiği kritik illerden birisi de Şanlıurfa oldu. Kent, AKP kurulduğundan beri ilk defa farklı bir tercih yaptı ve yerel yönetimde Fatih Erbakan’ın partisi Yeniden Refah’a “evet” dedi.

Kentte seçimin kaybedilmesinin faturası ise AKP Şanlıurfa İl Başkanı İhsan Delioğlu’na kesildi. Delioğlu, yerel seçimlerden önce yaptığı skandal açıklama ile mevsimlik işçilerin için gittikleri yerde tatil yaptıklarını öne sürmüştü. Delioğlu, tepkiler üzerine açıklamasının yanlış anlaşıldığını savunmuştu.

AKP’ye oy verenlerin dahi hedef tahtasına oturttuğu Delioğlu AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı görevinden alındı.

''AFFIMI İSTEMİŞTİM''

Görevden alınmasının ardından Ali İhsan Delioğlu, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Bir yılı aşkın bir süredir üstlendiğim AK Parti İl Başkanlığı görevimden uzun zamandan beridir affımı istemiştim. Bugün itibarıyla bu talebimi yineledim. Takdir Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Merkezimizindir.

Bu vesile ile AK Parti saflarında bana bu şerefli görevi layık görüp, ilimize hizmet etme fırsatı veren başta Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Teşkilat Başkanımız Sn. Erkan Kandemir’e ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Bu zorlu süreçte birlikte omuz omuza yol yürüdüğümüz mesai arkadaşlarıma, destek veren Milletvekillerimize ve beraber çalıştığım tüm kademedeki teşkilat mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum.

Şimdi her zamankinden daha istekli ve daha heyecanlı bir şekilde sayın Cumhurbaşkanımızın mücadelesinde hep yanında ve hep izinde olmaya devam edeceğim.

AK Parti Türkiye’nin tarihidir. AK Parti Türkiye’nin inancıdır. AK Parti Türkiye’nin geleceğidir. Tarihimize, kültürümüze, inancımıza ve geleceğimize sahip çıkmak üzere mücadelemiz devam edecektir…"