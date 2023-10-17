AKP’li başkan istifa kararı aldı. Oğlu gözaltına alınmıştı

Bir süredir yolsuzluk soruşturmaları ile gündemde olan AKP’li Horasan Belediyesi ile ilgili dün akşam saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Anılan soruşturmalara yakınlarının da adı karışan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, görevinden istifa etti.

'PARTİ ZARAR GÖRÜYOR' MESAJI

Başkan Aydın’ın ‘istifa’ kararını almasının gerisinde AKP Genel Merkezi’nde gelen ‘talimat’ olduğu kaydediliyor.

Halktv.com.tr’nin, konuya yakın 3 ayrı kaynaktan edindiği bilgilere göre, genel merkezden ‘Parti yıpranıyor. Daha fazla zarar vermeyin’ talebi Aydın’a iletildi. Gelen talep üzerine, Aydın da dün anılan karara uydu ve görevinden istifa etti. Belediye personeli ile vedalaşan Aydın’ın duygusal anlar yaşadığı da ifade edildi.

OĞLU DA GÖZALTINA ALINDI

Horasan Belediyesi, son 3 ayda iki ayrı soruşturmaya konu oldu. İlk soruşturma kapsamında Başkan Aydın’ın yeğeni ilhan Aydın tutuklanmıştı.

Geçen hafta yapılan operasyonda ise 7 kişi gözaltına alınmış, 3’ü tutuklanmıştı. Başkanı Oğlu Zülküf Aydın ve beraberindeki 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Belediyenin fen işleri biriminde çalışan Nevzat Karadeniz, muhasebe biriminde çalışan Muhammed İlhan ve Melik Fırat ise tutuklanmıştı.