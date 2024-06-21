AKP'li başkan MHP’lilere karakolda silah çekti

31 Mart yerel seçimlerin ardından Cumhur İttifakı ortakları arasında kavgalar devam ediyor. AKP ve MHP arasında silahlı kavga çıktı.

Çorum Uğurludağ Belediyesi Başkanı Remzi Torun ve beraberindekiler MHP’liler ile tartıştı.

Tartışmanın ardından iki grupta karakolluk oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden gelen Remzi Torun’un karakolda bulunan MHP’lilere silah çektiği iddia edildi.

Karakolda MHP’lilerin tabancayı elinden alıp şarjörünü çıkararak silahı yere attıkları ileri sürüldü.

Polisler de hemen olaya müdahale etti. MHP’liler AKP’li belediye başkanından şikayetçi oldu.

Öte yandan İskilip Cumhuriyet Savcılığı’nın Remzi Torun’un silahına el koyduğu iddia edildi.