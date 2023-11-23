AKP'li Başkan Yardımcısı seccadeye bastı. Seçim dönemi Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişlerdi

AKP'li Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Ergül, yere serdiği seccade üstünde baret sağlamlık testi yaptı. Ergül’ün yaptığı test sırasında seccadenin üzerine ayakkabısıyla bastığı görüldü.

KAYNAK: Haber Merkezi
AKP'li Başkan Yardımcısı seccadeye bastı. Seçim dönemi Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişlerdi

Oda tv’den Uğur Can Biçer'in haberine göre, Tiktok'ta çektiği videolarla sıkça sosyal medyada gündeme gelen AKP'li Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in yardımcısı Tahir Ergül, baretlerin sağlamlığını ölçmek için seccade üstüne baretleri dizerek üzerine yangın tüpü attı.

Yaptığı test sırasında seccade üzerine ayakkabısıyla basan Ergül, ardından baretlerin sağlamlığını kameraya yaklaşarak gösterdi.

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KILIÇDAROĞLU SECCADEYE BASTI DİYE ELEŞTİRİLMİŞTİ

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayı CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, katıldığı iftar davetinde seccadeye bastığı görüntüler gündeme oturmuştu.

AKP’liler, bu fotoğrafı Kılıçdaroğlu’nun dini değerlere saygısızlık yaptığı ve bilerek provokasyon yaptığı şeklinde yorumlamıştı.

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ERDOĞAN’DA ELEŞTİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Fazla kalmadı 40 gün. Bu 40 gün içerisinde birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir" demişti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek, “Ayakkabınız ile bastığınız yer, müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir” diye tepki gösterdi.

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Kılıçdaroğlu yerdeki seccadeyi görmediğini belirterek şunları söylemişti,

"İftar organizasyonuna katıldığımız restoranda oldu bu olay. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Ben kimseyi kırmam. Böyle bir alışkanlığım da yoktur. Öyle de yetişmedim. Herkesi kucaklarım, herkese saygı duyarım. Salon kalabalıktı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim. Ben onların operasyonunu umursamam. Samimi olarak üzgünüm. Ben, ailem, eşim, çocuklarımız asla ve asla hiçbir kutsala saygısızlık etmez. Bunu da bilmenizi isterim. Hem bu benim hayat tarzıma, hayat görüşüme ve varoluşuma aykırı. Böyle iftiralardan, operasyonlardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum ve sözlerime yeniden başlıyorum.''

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