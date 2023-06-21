AKP’li başkana cinsel saldırı soruşturması. Attığı mesajlar şok etti

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Zonguldak’ın Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş hakkında kadın çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma dosyasında belediye başkanının kadına yönelik kullandığı çirkin sözler ‘pes’ dedirtti.

AKP’li Demirtaş’ın, 2017 yılında belediyede işe başlayan kadını yaklaşık 6 ay boyunca sözlü olarak taciz ettiği ardından da 2021 yılında başka bir kadına, işe girişinden yaklaşık 2 ay sonra, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

"NE İSTİYORSUNUZ BENDEN"

Soruşturmaya giren yazışmalara göre D.K. isimli kadın Başkan Demirtaş’a, “Başkanım o gün neye uğradığımı şaşırdım. Allah aşkına dövüyorsanız ‘aha yanağım burada’ dedim. Tuttunuz beni öptünüz. Ben çalışanınızım beni öpmeniz ne demek. İki haftadır kendime gelemedim. Ne çıkacağımı, ne de duracağımı bildim. Bir de kalçamı falan ellediniz o gün. Neye uğradığımı şaşırdım. Ne istiyorsunuz benden, ne olacağım ben sizin hayatınızda?” diye yazdı.

“HERKESTE KALÇA OLMAZ Kİ”

Başkan Demirtaş ise çalışanına, “Sen benim her şeyim olacaksın. Ben nerede dursam sen orada duracaksın. Yakaladığım yerde yapışacağım” diye yanıt verdi.

D. K. bu mesaja, “Yakaladığınız yerde nasıl yapışıyorsunuz bana, işim olmaz başkanım. Herkese bakıyor musunuz? Bakmayın artık bana” şeklinde karşılık veriyor.

Belediye başkanı ise ısrarını sürdürerek, “Herkeste kalça olmaz ki” diye karşılık verdi.