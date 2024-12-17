Adıyaman’da AKP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun'un, konteyner kentlerden birine giderek çiğ köfte şovu yapması tepkilere neden oldu.

AKP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, soğuk havaya rağmen açık havada çiğ köfte yaptırdı.

DEPREMEZEDE ÇOCUKLAR ÇİĞ KÖFTE YEMEK İÇİN SOĞUKTA BEKLEDİ

AKP İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, kent merkezinde olan ve depremzedelerin kaldığı konteyner kente giderek çiğ köfte yoğurttu. Depremzede çocukların, soğuk havaya rağmen çiğ köfte yemek için tepsinin önünde bekledikleri görüldü.

AKP PROPAGANDASI YAPILDI

Çocukların da bulunduğu alanda partisinin propagandasını da yapan AKP’li başkan Olgun, “AK Parti’ye hepinizi bekliyoruz siyasi görüş, fikir hiç önemli değil partimizin kapısı sonuna kadar size açıktır her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Bir vatandaşın ‘Bakın şu binaların her biri bir köy 20 daire ev bunu her babayiğit yapmaz’ sözlerine AKP’li başkan Mehmet Fatih Olgun ‘kim yaptı bunları?’ diye sordu.

‘Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı’ diye cevap verince AKP’li Olgun. ‘Tayyip Erdoğan’ diyerek karşılık verdi.

AKP’li başkan Olgun, konteyner kentte yapmış olduğu çiğ köfte etkinliğini sosyal medyada paylaşmasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü.