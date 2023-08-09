AKP’li başkandan şarkıcı Gökçe’ye ilçeye giremez tehdidi. Konseri de iptal edildi

Şarkıcı Gökçe’nin Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki konseri, Belediye Başkanı tarafından iptal edilerek “Sandıklı sınırlarına giremez" dedi.

AKP’li başkandan şarkıcı Gökçe’ye ilçeye giremez tehdidi. Konseri de iptal edildi

Editör: Osmancan Erok

Ünlü şarkıcı Gökçe 11 Ağustos’ta Sandıklı Termal Turizm Festivali kapsamında sahne alacaktı.

Ancak Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, konserin iptal edildiğini duyurdu.

Çöl, konsere iptaline gerekçe olarak Gökçe'nin Onur Haftası'na destek verdiği "İsteyen istediğini sever, aşk aşktır. Love is love" mesajını gösterdi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, şu ifadeleri kullandı:

"Sandıklı'mızın ve Aziz Milletimizin dikkatine; 11 Ağustos 2023'de planladığımız organizasyon, bizzat yaptığım incelemeler neticesinde davetli sanatçının LGBT desteği içeren ve Sn. Cumhurbaşkımıza karşı iftiraya varan paylaşımları nedeniyle iptal edilmiştir.

Her zaman dediğimiz gibi, biz bu ülkenin evladıyız. Ne Sn. Cumhurbaşkanımıza ne de kutsal değerlerimize zarar veren hiç kimseyi kabul etmedik, etmeyiz! Bırakın bu içerikleri paylaşanların Sandıklı'da sahneye çıkmasını, ilçemiz sınırlarından giremez! Aziz milletimize arz ederim!"

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Daha sonra paylaşım yapan Çöl, "Burası Afyonkarahisar, Burası Cumhuriyetin kazanıldığı topraklar" ifadelerini kullandı.

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