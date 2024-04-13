AKP'li başkanın çalışanı bıçaklandı, CHP'li adayın eşi gözaltında

Konya’nın Karapınar ilçesinde AKP İlçe Başkanı Yusuf Zengin’in sahibi olduğu tarım şirketinde çalışan Mehmet Aldanmaz, saat 22.30 sıralarında evinin önünden zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı.
Aldanmaz, bir süre sonra derbedilmiş ve bıçaklanmış bir halde evinin önüne bırakıldı.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aldanmaz, durumunun ağır olması nedeniyle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Aldanmaz’ın polise verdiği ilk ifadesinde, “Benim yanıma gelen şüpheliler AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin’in evini sordu. Ben adresi söylemeyince zorla otomobile bindirip kaçırdılar. Önce dövüp sonra bıçakladılar” dediği öğrenildi.
CHP ADAYIN EŞİ GÖZALTINA ALINDI
Aldanmaz’ın ifadesi doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen CHP Karapınar Belediye Başkan adayı Gönül Karabacak’ın eşi, özel bir okulun müdürü H.K. ile arkadaşı N.Ö.’yü gözaltına aldı.
Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.