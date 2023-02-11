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AKP'li başkanın yaptığı tüm binalar çöktü işlem başlatılmadı

AKP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu’nun sahibi olduğu Melşa İnşaat tarafından Kahramanmaraş’ta yapılan 3 bina çöktü. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bina hakkında işlem yapılmadı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 17:18
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AKP'li başkanın depremde 140 daireli sitesi yıkıldı işlem yapılmadı

AKP'li başkanın yaptığı tüm binalar çöktü işlem başlatılmadı
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 kenti yerle bir etti. Binlerce kişi yaralanırken binlerce kişi enkaz altında can verdi. 

Bu enkazlardan biri de Kahramanmaraş’ta Melşa İnşaat tarafından yapılan 3 bina.  Yüzlerce vatandaşa mezar olan  AKP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu’nun inşa ettiği bina hakkında ise adli bir işlem yapılmadı. 

ADLİ BİR İŞLEM YAPILMADI

AKP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu’nun sahibi olduğu Melşa İnşaat tarafından Kahramanmaraş’ta yapılan 3 binanın çökmesi nedeniyle yüzlerce vatandaş hayatını kaybetti.  Avşaroğlu hakkında henüz adli bir işlem yapılmadığı öğrenildi.

AVŞAROĞLU SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

Depremde, AKP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu’nun inşa ettiği 140 daireli sitesi yıkıldı. İnşaat mühendisi olan Avşaroğlu, depremin sosyal medya hesaplarını kapattı. 

Melşa İnşaat Mühendislik, 2007 yılında Şahin Avşaroğlu ile Melay Avşaroğlu tarafından kuruldu. 

1 milyon TL sermayeli şirketin sermayesi geçen eylül ayında 10 milyona çıkarıldı. Şirketin inşa ettiği Bad-ı Saba Konutları da depremde yıkıldı. 2 yıl önce inşa edilen projede 23 işyeri 140 daire bulunuyordu. Aynı zamanda inşaat mühendisi olan Şahin Avşaroğlu, AKP Dulkadir İlçe Başkanı olarak görev yapıyor. Avşaroğlu’nun, depremden sonra sosyal medya hesabını kapattığı anlaşıldı.

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