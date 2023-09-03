AKP’li başkanın oğluna silahlı saldırı: Ayağından vuruldu

AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun oğlu Mücahid Delioğlu, bugün akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.

KAYNAK: ANKA
AKP’li başkanın oğluna silahlı saldırı: Ayağından vuruldu

AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun oğlu Mücahid Delioğlu, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir kafenin önünde silahlı saldırıya uğradı.

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Judo Federasyonu Teknik Kurul üyesi ve aynı zamanda Judo Şanlıurfa Temsilcisi de olan Mücahid Delioğlu'na yapılan saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Delioğlu ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Delioğlu sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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