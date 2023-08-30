AKP’li Belediye 125 asgari ücreti tek öğünde yedirdi

Ankara’da AKP’li Mamak Belediyesi, “Harcamaların yeniden gözden geçirilmesi ve tasarruf takibinin taviz verilmeden sağlanması” konusunda idareleri uyaran Tasarruf Genelgesi’ni bir kez daha uygulamadı.

İleri haber'den Ersan Kınık'ın haberine göre, 7 Temmuz’da yayımlanan Tasarruf Genelgesi tedbirlerinden sadece 18 gün sonra “ziyafet” ihalesi düzenledi. “Mamak’a Gönül Verenler Buluşması” kapsamında 1 milyon 419 bin 900 TL’lik yemek dağıtıldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre Mamak Belediyesi, 4 Ağustos’ta “Mamak’a Gönül Verenler Buluşması Kapsamında Alınan Yemek Hizmeti Alım İşi” adıyla bir ihale düzenledi. Davet usulüyle düzenlenen ihaleye 3 firma davet edilirken bunlardan ikisi teklifte bulundu.

HARCAMININ BEDELİ 125 ASGARİ ÜCRETE TEKABÜL EDİYOR

1 milyon 419 bin 900 TL’lik teklifte bulunan Öz Gaziantep Lokantacılık isimli şirket ile belediye arasında 17 Ağustos’ta el sıkışıldı. Belediyenin yaptığı harcamanın bedeli 125 asgari ücrete tekabül ediyor.

Etkinliğe ilişkin Mamak Belediyesi’nin internet sitesinde ve sosyal medyada herhangi bir paylaşım yapılmaması ise dikkatleri çekti.

KICK BOKS FEDERASYONU BAŞKANININ GELİNİ

İhaleyi kazanan Öz Gaziantep Lokantacılık isimli şirketin ortakları arasında ise Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı’nın gelini Muhterem Kübra Kayıcı bulunuyor.

Şirketin kurucusu olan Galibi Tarikatı Şeyhi Ali Yetkinşekerci’nin 2 Kasım 2020’de hayatını kaybetmesinin ardından şirketin hisseleri çocuklarına devredilmişti.

1 YILDA 46 MİLYON LİRALIK İHALE ALDILAR

Şirket 2023 yılında AKP’li belediyelerden ve kamu kurumlarından toplamda 46 milyon 881 bin TL’yi bulan 7 ayrı ihale aldı.

Şirketin 2011 yılından bu yana aldığı ihalelerin toplam bedeli ise 274 milyon TL’yi buluyor.