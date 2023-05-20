AKP'li belediye Atatürk'süz 19 Mayıs afişi astı. Bir vatandaş afişin üstüne Atatürk fotoğrafı yapıştırdı

AKP’nin Kocaeli Başiskele Belediyesi Atatürk’süz 19 Mayıs afişi asınca yoldan geçen bir vatandaş afişin üstüne Atatürk fotoğrafı yapıştırdı.

AKP'li belediye Atatürk'süz 19 Mayıs afişi astı. Bir vatandaş afişin üstüne Atatürk fotoğrafı yapıştırdı

Editör: Ayşe Memiş

Dün Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda ilk adımı attığı gün olan 19 Mayıs; Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ydı.

AKP kanadı ve Diyanet her ne kadar Atatürk’ü görmezden gelse de 19 Mayıs Atatürk’ün anmaz ve Gençlik ve Spor Bayramı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında bazı siyasi partilerin afişlerde de Atatürk'ü kullanmaması tepki çekti.

yuiyhjl.jpg

AKP'nin Kocaeli Başiskele Belediyesinde çekilen görüntülerde afişlere asılan Atatürk'süz afişler sosyal medyada gündem tepki topladı.

Afişi gören bir vatyandaş sinirlenerek eline aldığı sandalye ile afişe uzandı. Vatandaş Atatürk’süz afişe Atatürk fotoğrafı yapıştırdı.

Video sosyal medyada çokca beğeni alarak gündem dolu.

İlgili Haberler
19 Mayıs törenine katılan bir vatandaş: Uyanın Mustafa Kemal Atatürk Paşa’nın izindeyiz
Edremit'te 19 Mayıs coşkusu yaşandı: Önce fener alayı sonra Emre Aydın konseri
Edremit'te 19 Mayıs coşkusu yaşandı: Önce fener alayı sonra Emre Aydın konseri
Aydın'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Aydın'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Kocaeli’deki 19 Mayıs’ta ortalık karıştı. Erdoğan’ın mektubu okununca gençler yuhaladı
Kapadokya’da 19 Mayıs çoşkusu. Balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu
Öne Çıkanlar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Son Haberler
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesini anlattı Siyaset
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesini anlattı
Trabzonspor'da yeni sezon formalarının ne zaman satışa çıkacağı belli oldu Spor
Trabzonspor'da yeni sezon formalarının ne zaman satışa çıkacağı belli oldu
Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor Spor
Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor
Tek katlı eve yıldırım düştü Yaşam
Tek katlı eve yıldırım düştü
Batman çayında mahsur kalan 25 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı Yaşam
Batman çayında mahsur kalan 25 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması Spor
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması
Bir muhalifti bir yandaştı. Vatandaşlar, AKP saflarına geçip mecliste koltuğu kapan Hulki Cevizoğlu'nu protesto etti Siyaset
Bir muhalifti bir yandaştı. Vatandaşlar, AKP saflarına geçip mecliste koltuğu kapan Hulki Cevizoğlu'nu protesto etti