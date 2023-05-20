AKP'li belediye Atatürk'süz 19 Mayıs afişi astı. Bir vatandaş afişin üstüne Atatürk fotoğrafı yapıştırdı

Editör: Ayşe Memiş

Dün Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda ilk adımı attığı gün olan 19 Mayıs; Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ydı.

AKP kanadı ve Diyanet her ne kadar Atatürk’ü görmezden gelse de 19 Mayıs Atatürk’ün anmaz ve Gençlik ve Spor Bayramı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında bazı siyasi partilerin afişlerde de Atatürk'ü kullanmaması tepki çekti.

AKP'nin Kocaeli Başiskele Belediyesinde çekilen görüntülerde afişlere asılan Atatürk'süz afişler sosyal medyada gündem tepki topladı.

Afişi gören bir vatyandaş sinirlenerek eline aldığı sandalye ile afişe uzandı. Vatandaş Atatürk’süz afişe Atatürk fotoğrafı yapıştırdı.

Video sosyal medyada çokca beğeni alarak gündem dolu.