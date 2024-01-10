AKP’li belediye başkanı AKP’li vekile saldırdı

Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li belediye başkanı AKP’li vekile saldırdı
AKP’li Belediye Başkanı Şahin Şerefoğulları’nın yerel seçim toplantısında AKP’li Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı’ya saldırdığı iddia edildi. Olay sonrası polisin parti binasına giriş ve çıkışları kapattığı öğrenildi.

AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerefoğulları’nın AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı’ya saldırdığı iddia edildi.

Elazığonline.com'da yer alan habere göre, seçim öncesi Elazığ’da yapılan Seçim Koordinasyon Merkezi toplantısında konuşan Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı Seçim ile alakalı bir yol haritası çizeceğini ve o doğrultuda çalışmalara hep birlikte başlayacaklarını, ortak bir yol haritası olacağını vurguladı.

OLAY BİR ANDA BÜYÜDÜ

İddiaya göre Elazığ’da yeniden Belediye Başkanlığı için aday olan mevcut Başkan Şerifoğulları, Nazırlı’nın sözlerine sinirlenerek "Sen kimsin ki yol haritası belirleyeceksin bana, ben seni tanımıyorum. Sen benimle gezmeyeceksin, yanımda görünmeyeceksin" şeklinde konuşarak Nazırlı’ya su şişesi fırlattı. Sonrasında Şerifoğulları ve Nazırlı birbirine girerken Şerifoğulları’nın ekibinin müdahalesi ile olay daha da büyüdü.

Polis ekipleri olay sonrası parti binasına giriş ve çıkışları yasaklarken geniş güvenlik önlemleri aldı.

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