AKP'li belediye başkanı yoğun bakıma alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
AKP'li belediye başkanı yoğun bakıma alındı

AKP’li Sinop Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, merdivenden düşerek beyin kanaması geçirdi. Uzun, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde yoğum bakıma alındı.

Alınan bilgilere göre, Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, kendi iş yerinde talihsiz bir kaza geçirdi. Merdivenden düşerek ağır yaralanan Başkan Uzun’un beyin kanaması geçirdiği bildirildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Uzun’u Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Uzun’un yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

MEHMET UZUN KİMDİR?

Sinop Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, 1962 Erfelek doğumlu. Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu mezunudur. 1990 yılında aktif siyasete başladı. 1987-2004 yılları arası Erfelekspor kulübünde yönetim kurulu üyeliği, 1995-1998 ile 2000-2004 yılları arası kulüp başkanlığı görevinde bulundu.

1994-1998 yılları arası belediye başkan yarcımcısı olarak görev yaptı. 1990 yılından bu yana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik görevi yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

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