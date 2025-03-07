AKP'li belediye başkanından protestolu köprü açılışı. Gerekçesini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Karabük'ün AKP'li Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, ilçede yapımı tamamlanan köprüyü tek başına açtı. Civa, önceki bir açılışa göndermede bulunarak sitem etti.

İlçede yapımı yarım kalan köprünün inşasını tamamlandı. Yeni Mahalle güzergahından gelen yolu köylere bağlayan köprüyü ulaşıma açmak için açılış töreni düzenleyen Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, törene yalnızca kendisi katıldı.

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"RAHATSIZ OLAN KESİM OLDU"

Eline aldığı makasla tek başına köprünün kurdelesini kesen Başkan Civa, açılışı tek başına yapmasının gerekçesini de şöyle açıkladı:

"Sevgili hemşehrilerim, göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizin ne kadar sorunu varsa, tamamlanmayan işi varsa yapacağız diye söz vermiştik.

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Ve ilçemiz Yeni Mahalle'den gelip köylerimize giden köprümüzün yarısı vardı, yarısı yoktu. Köprümüzü tamamladık. Açılışını yapıyoruz. Köprüyü tek başıma açıyorum.

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Tek başıma açma sebebini de söyleyeyim. Geçenlerde ilçemizde park açılışı yaptık. Biraz kalabalık oldu. Bundan rahatsız olan kesim oldu. Paylaşım yaptılar. Bunu da tek başıma açayım. Sade olsun. İnşallah memleketimiz için hayırlı olsun. Eskipazar için durmak yok çalışmaya devam. Allah'a emanet olun."

Civa, açılışın ardından köprüyü inceledi.

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