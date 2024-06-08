AKP’li Belediye Başkanını aracına alan taksici başkanı tanımayınca olanlar oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li Belediye Başkanını aracına alan taksici başkanı tanımayınca olanlar oldu

AKP’li Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile taksici arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündeme oturdu.

AKP’li Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir’i aracına alan taksici, belediye başkanını tanımadı. Yolculuk sırasında konu siyasete gelirken, taksicinin söylediği sözler gündem oldu.

Sohbette taksici-yolcu konularından açılırken şoför, “Biz kendimizi yırttık kazansın diye. Mecbur destekledim gidip de ötekini mi destekleseydim" sözleri üzerine Bünyamin Demir, "Niye ya? Ne kötülüğünü gördün" dedi.

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"BEN AKP’YE BİR TANE OY VERMEM"

Söze giren şoför, "Şu dünya tersine dönse ben AKP’ye bir tane oy vermem" diye konuştu. Yolculuk tamamlanırken Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, kendini taksiciye tanıttı.

"SEN ÜSTÜNE ALINMA"

Taksici, Demir'e, "Yemin ederim tanımadım. Sen üstüne alınma" deyince gülüşmeler yaşandı.

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