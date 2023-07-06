AKP’li belediye eğitim alanlarını satışa çıkardı

AKP’li Sancaktepe Belediyesi SGK ve vergi borçlarına karşılık eğitim alanlarını satışa çıkardı. Belediye Meclisi’ne sunulan teklifte metrekaresi yaklaşık 20-25 bin lira olan 4 arazinin satışa çıkarılması yer aldı.

AKP’li belediye eğitim alanlarını satışa çıkardı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kaçak yapılarına göz yuman ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) uyarılarına rağmen işlem yapmayan AKP’li Sancaktepe Belediyesi yine tartışma yaratacak bir kara imza attı.

Birgün gazetesinde yer alan habere göre, Belediye Meclisi’ne Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün teklifleri sunuldu. Tekliflerde, üzerinde okulların da yer aldığı belediyeye ait dört taşınmazın belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi borçlarına karşılık Maliye Bakanlığı’na satılacağı belirtildi.

PARSEL PARSEL SATIŞ

Satılacak olan Samandıra Mahallesi’ndeki dört taşınmaz şu şekilde sıralandı:

İmar planlarında “temel eğitim tesis alanı” olacağı belirtilen 3 bin 525 metrekare büyüklüğündeki arazi,

2 bin 882 metrekare büyüklüğünde olan planlara “mesleki ve teknik öğretim tesis alanı” olarak işlenen arazi,

Üzerinde Sancaktepe İlkokulu’nun yer aldığı 6 bin 422 metrekare genişliğinde taşınmaz,

11 bin 637 metrekare büyüklüğünde olan, üzerinde anaokulu ve ilkokulun yer aldığı arazi.

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Okulların ve okul arazilerinin satışı için, üzerinde AKP’li Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün de imzasının yer aldığı teklif CHP’li meclis üyelerinin itirazlarına rağmen komisyondan geçti ve bugün de Belediye Meclisi’nde oylanacak.

Sancaktepe Belediyesi’nin ilçedeki taşınmazlarını parsel parsel satma planı bununla da sınırlı kalmadı. Hazırlanan bir başka teklifte ise yine Samandıra Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan toplam bin 169 metrekare büyüklüğündeki iki arazinin “Belediye hizmetlerine kaynak oluşturmak amacıyla satılacağı” belirtildi. İmar planlarına “Konut ve enerji nakil hattı alanı” olarak işlenen bu arazinin satışına da CHP’li meclis üyeleri itiraz etti. AKP’lilerin oylarıyla komisyondan geçen bu teklif de bugün Meclis’te oylanacak.

‘EN BAŞARISIZ BAŞKAN’

Sancaktepe Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi İlknur Ünlü ise belediyenin okul arazilerini satmasına tepki gösterdi. “Belediyenin bütçesi nereye harcanıyor?” diye soran CHP’li Ünlü, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Rutin belediyecilik faaliyetlerinin dışında Sancaktepeli yurttaşlarımıza hizmet sunamayan Sancaktepe Belediyesi mülk satışlarını alışkanlık haline getirdi. Milyarlık bütçesine rağmen Sancaktepeli yurttaşlarımızın dertlerine derman olmaktan uzak bu anlayış ne yazık ki çocuklarımızın gençlerimizin kadınlarımızın yıllarını boşa harcadı. Sancaktepeli yurttaşlarımızın tamamına ait bu taşınmazları satan bu anlayışla reklam harcamalarından ödün vermediler. Yurttaşlarımızın da artık bildiği üzere, İstanbul’un en başarısız belediye başkanı olan Şeyma Döğücü belediyenin taşınmazlarını satarak ve yer yer borçlanmaya giderek, belediyecilik faaliyetlerini yürütmeye çalışıyor. 2024 Yerel seçimlerinde yurttaşlarımızı artık hak ettiği sosyal belediyecilik anlayışı ile buluşturacağız.”

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