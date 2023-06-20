AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor

YENİÇAĞ - Özel Haber / Merve KIZILALP

Yatırımlara kaynak yaratmak için İBB’nin arsa satışını dahi, Belediye Meclis çoğunluğunu kullanarak engelleyen AKP, kendisinin yönettiği belediyelerde satış konusunda sınır tanımıyor. AKP son olarak, Ayazağa’daki kentsel dönüşüm için İBB’nin arsa satışını engellemek istemiş ancak, vatandaşlardan gelebilecek tepkiler üzerine bu kararından gece yarısı vazgeçmişti.

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, Resmi Gazete’ye verdiği ilanla, 11 bin 136 metrekarelik arazi üzerine geçen yıl yaptırdığı katlı otoparkı satışa çıkardı.

Otoparkın bodrum, zemin ve çatı katını satışa çıkaran Belediye ayrıca, aynı otopark içinde bulunan dükkanlardan da 5 tanesini satış listesine koydu. Toplam inşaat alanı 25 bin 247 metrekare olan otopark için satışı için 148 milyon TL muhammen bedel belirleyen Belediye, 133 metrekarelik dükkanlar için 7 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik dükkanlar için ise 3 milyon TL muhammen bedel belirledi.

6 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak olan satış ihalesinde, katlı otopark ve dükkanlar için belirlenen muhammen bedellerin toplamı 175 milyon 600 TL tutuyor.

Şehitkamil Belediyesi’nin satacağı katlı otopark, 15 Temmuz Mahallesi’nde, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin hemen karşısında bulunuyor. Belediye söz konusu katlı otoparkın inşaatını, geçen yıl temmuz ayında ihale etmişti. İhaleyi 68 milyon 296 bin TL’ye, tek geçerli teklif veren İbrahim Apa İnşaat Taahhüt Tic. Ltd. Şirketi almış ve otoparkı 150 günde tamamlamayı taahhüt eden sözleşmeyi 27 Temmuz 2022 tarihinde imzalamıştı.

Son Valiler Kararnamesi ile İstanbul Valiliği’ne atanan Vali Davut Gül, Gaziantep Valiliği sırasında, 29 Kasım 2022 tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte söz konusu otoparkın inşaatında incelemelerde bulunmuştu.

AKP AĞLAYANKAYA’DA 19 PARSEL SATACAK

Öte yandan AKP’li Şile Belediyesi de, Ağlayankaya bölgesinde bulunan 19 parseli ihale ile satacak. Her biri ortalama 500 metrekare büyüklüğünde bulunan parsellerin yine her biri için yaklaşık 10 milyon TL muhammen bedel belirlendi. Arsaların satış ihalesi 11-12-13 Temmuz

2023 tarihleri arasında yapılacak. Karadeniz sahiline yaklaşık 250 metre mesafede bulun parsellerin muhammen bedellerinin toplamı 204 milyon 409 bin 510 TL tutuyor.