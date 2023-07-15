AKP’li belediye köy satıyor. Kibar Feyzo filmi gerçek oldu

Kemal Sunal'ın oynadığı Kibar Feyzo filmi gerçek oluyor. AKP'li belediye köy satma kararı aldı. Söz konusu karar filmde Şener Şen'in oynadığı Maho Ağa karakterinin söylediği “Vallaha sataram köyü ha" sözünü akıllara getirdi.

AKP’li belediye köy satıyor. Kibar Feyzo filmi gerçek oldu

Yeniçağ Özel / Serkan Talan

Özellikle AKP’li belediyelerin, adeta furyaya dönüştürdüğü arazi satışlarında yeni bir aşamaya geçildi. Manisa’nın AKP’li Yunusemre Belediyesi, Akgedik Köyü'nün bir bölümünü satışa çıkarırken, Çevre
Şehircilik Bakanlığı da, yüzölçümü 90 bin metrekare aşan İstanbul’daki bir tepeyi satış listesine koydu.

Resmi Gazete'de, AKP’li Belediyelerin arazi satış ilanları eksik olmuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde verdiği ilanla, Konya Havalimanı yakınında bulunan, yaklaşık 64 bin metrekarelik araziyi satışa çıkardı. Belediye söz konusu arazi için 398 milyon 910 bin TL muhammen bedel belirledi. Sanayi sahasında kalan devasa parsel biri peşin, 24 taksitle satın alınabilecek.

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AKGEDİK KÖYÜ'NÜN BİR KISMI SATILACAK

Manisa’nın batısında, Manisa-Menemen yolunun yaklaşık bir kilometre güneyinde yer alan Akgedik Köyü tarihe karışacak. AKP’li Yunusemre Belediyesi, şirin bir Anadolu köyü yerleşimine sahip Akgedik Köyü'nün bir kısmını satışa çıkardı. İçerisinde birçok köy evinin bulunduğu, 8 bin 600 metrekarelik alanı kapsayan kısım, 30 milyon 290 bin 470 TL muhammen bedelle satılacak. TOKİ blokları yanı başını beton yığınına çevirdiği şirin köy, imar planında ticaret alanı olarak belirlendi. Köyün satış ihalesi 26 Temmuz'da yapılacak. Akgedik Köyü'nün satılacak olması, “Kibar Feyzo” filminde, sanatçı Şener Şen’in canlandırdığı Maho Ağa’nın şu repliğini akla getirdi: “Vallaha sataram köyü ha."

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