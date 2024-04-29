Atlantik Okyanusu'nda tekne battı 51 göçmen kayıp

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Sahil Güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Kanarya Adaları grubundan olan El Hierro'nun 110 kilometre açığında, göçmenlerin bulunduğu bir teknenin battığı açıklandı.

Batan teknenin, Cartagena limanına doğru giden Brezilya'dan İspanya'ya doğru seyreden "Beskidy" adlı petrol tankeri tarafından telsizle Sahil Güvenlik kurumuna haber verildiği kaydedildi.

İspanyol Sahil Güvenlik kurumunun bölgeye gönderdiği bot ve helikopterle, batan teknenin su üzerinde kalan küçük bir kısmında tutunarak hayatta kalmaya çalışan 9 göçmen kurtarıldı. Ancak, 51 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Hastaneye kaldırılan göçmenlerin, vücutlarının yarısı denizde yaklaşık iki gün boyunca tutunarak yardım beklediklerini ve toplamda 60 kişi olduklarını, 51 kişinin kayıp olduğunu ifade ettikleri aktarıldı.

Ayrıca, göçmenlerin 9 gün önce Senegal'in M'Bour kıyılarından yola çıktıklarını bildirdikleri belirtildi.

Öte yandan, son 48 saat içinde Kanarya Adaları'na 4 farklı grupta toplamda 220 düzensiz göçmenin ulaştığı açıklandı.