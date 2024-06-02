AKP'li belediye maaşları veremedi. 20 işçi 6 ay ücretsiz izne çıkarıldı

Düzenleme: Kaynak: T24
AKP'li belediye maaşları veremedi. 20 işçi 6 ay ücretsiz izne çıkarıldı

Yerel seçimlerde BBP’den AKP’ye geçen Rize’nin Derepazarı Belediyesi’nde, personel giderleri karşılanmadığı öne sürülerek 20 işçi ücretsiz izne çıkarıldı.

Rize Derepazarı ilçe belediyesinde 20 işçi 6 ay boyunca ücretsiz izne çıkarıldı. Ceren Bala Teke’nin haberine göre, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde BBP’li Derepazarı Belediyesi el değiştirerek AKP’ye geçti. Belediye Başkanlığı makam koltuğuna ise Şaban Kalça oturdu.

Seçim sonuçları Belediye personellerine yaramadı. AKP’li Kalça, belediye personelleri giderlerini karşılayamadıklarını öne sürdü.

Kalça, BBP’den alınan belediyenin borç içinde olduğunu ve personel giderlerini dahi karşılayamadıklarını belirterek 20 işçiyi 6 ay süre ile ücretsiz izne çıkardı.

ekran-goruntusu-2024-06-02-124001.png

SEÇİM SONUÇLARI:

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde birçok belediye el değiştirdi. El değiştiren belediyelerden birisi de Rize Derepazarı ilçesi oldu.

Son seçimde Derepazarı'nda oyların yüzde 42,96'sını alan AKP'li Şaban Kalça, Derepazarı Belediyesinin yeni başkanı olarak göreve başladı.

ekran-goruntusu-2024-06-02-123545.png

Son Haberler
Türk lirası için 33 ay sonra bir ilk. ABD'li dev banka açıkladı Ekonomi
Türk lirası için 33 ay sonra bir ilk. ABD'li dev banka açıkladı
Milli takımın rakibi İskoçya Spor
Milli takımın rakibi İskoçya
Lastiği patlayan tır devrilince yolu kapattı Yerel Haberler
Lastiği patlayan tır devrilince yolu kapattı
İsmail Kartal'a ilk teklif Spor
İsmail Kartal'a ilk teklif
Küçükçekmece’de çöken binanın 2 katı kaçak çıktı. Belediye Başkanı açıkladı Gündem
Küçükçekmece’de çöken binanın 2 katı kaçak çıktı. Belediye Başkanı açıkladı
Kızılay yardım kumbaralarındaki paralar buhar oldu. Denetim raporunda ortaya çıktı Gündem
Kızılay yardım kumbaralarındaki paralar buhar oldu. Denetim raporunda ortaya çıktı