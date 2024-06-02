AKP'li belediye maaşları veremedi. 20 işçi 6 ay ücretsiz izne çıkarıldı

Rize Derepazarı ilçe belediyesinde 20 işçi 6 ay boyunca ücretsiz izne çıkarıldı. Ceren Bala Teke’nin haberine göre, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde BBP’li Derepazarı Belediyesi el değiştirerek AKP’ye geçti. Belediye Başkanlığı makam koltuğuna ise Şaban Kalça oturdu.

Seçim sonuçları Belediye personellerine yaramadı. AKP’li Kalça, belediye personelleri giderlerini karşılayamadıklarını öne sürdü.

Kalça, BBP’den alınan belediyenin borç içinde olduğunu ve personel giderlerini dahi karşılayamadıklarını belirterek 20 işçiyi 6 ay süre ile ücretsiz izne çıkardı.

SEÇİM SONUÇLARI:

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde birçok belediye el değiştirdi. El değiştiren belediyelerden birisi de Rize Derepazarı ilçesi oldu.

Son seçimde Derepazarı'nda oyların yüzde 42,96'sını alan AKP'li Şaban Kalça, Derepazarı Belediyesinin yeni başkanı olarak göreve başladı.