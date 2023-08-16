AKP'li belediye rant uğruna parkı benzin istasyonu yapacak

Çekmeköy’de Üsküdar-Şile Otoyolu üzerinde bulunan, yaklaşık 13 yıllık, “Ord. Prof. Zeki Velidi Togan Parkı’na”, çevre halkının protestolarına rağmen benzin istasyonu yapılmasından vazgeçilmedi.

AKP'li belediye rant uğruna parkı benzin istasyonu yapacak

AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nin hazırladığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın onayladığı plan değişikliği ile benzin istasyonuna çevrilen park alanı, bundan böyle para basacak.

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Çekmeköy Belediyesi, park alanına yapılacak benzin istasyonunu, aylık 280 bin TL muhammen bedel üzerinden ihale ile kiraya çıkardı. Parkın ortasına, yaklaşık 34 milyon TL’ye benzin istasyonu yapılacak.

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Odatv'nin haberine göre belediye, yapılacak benzin istasyonunun aylık muhammen kira(İntifa hakkı-kullanım hakkı) bedelini 280 bin TL olarak belirledi. Söz konusu ihale, 12 Eylül 2023 tarihinde yapılacak.

Çekmeköy Belediyesi, Resmi Gazete'ye verdiği ilanla söz konusu parka yapılacak olan benzin istasyonunun işletilmesi işini ihale ile 25 yıllığına kiraya verecek.

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ÇEVRE HALKI KARŞI ÇIKMIŞTI

Çekmeköy Belediyesi geçen yıl yaptığı bir plan değişikliği ile söz konusu park alanını akaryakıt alanına almış ve bu plan değişikliğini de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na onaylatmıştı. Parkın benzin istasyonu yapılmak istenmesine çevre halkı karşı çıkmış, parkta gösteriler düzenlemişti.

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Parkın benzin istasyonuna çevrilmesi ile ilgili il plan değişikliği 2018 yılında yapıldı. Ancak Mimarlar Odası’nın itirazı üzerine, İstanbul 9. İdare Mahkemesi plan değişikliğini 30 Ekim 2020 tarihinde iptal etmişti. Belediye bir başka plan değişikliği yaparak, parka benzin istasyonu yapma ısrarını sürdürmüştü.

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