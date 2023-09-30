AKP’li belediye taksitle arsa satıyor. Bedeli 14 milyon dolar

AKP’li Pendik Belediyesi, toplam değeri 14 milyon doları bulan 3 arsayı satışa çıkarıyor. Taksitle satılacak arsa 10 katlı konut alanında kalıyor.

AKP’li belediye taksitle arsa satıyor. Bedeli 14 milyon dolar

Yerel seçimler 31 Mart 2024 yapılması öngörülüyor. AKP’li Pendik Belediyesi belediyeye ait olan üç arsanın satış ilanını yayımladı. Arsaların satış bedelinin 14 milyon doları aşacağı belirtiliyor.

Cumhuriyet’te yer alan haberde Pendik Belediyesi Yayalar Mahallesi 10336 ada, 11 parseli satmak için Resmi Gazete'ye ilan verdi. Yaklaşık 4 bin 100 metrekare büyüklüğündeki arsa için Belediye 106 milyon 630 bin 680 TL muhammen bedel belirledi. Satışı 11 Ekim 2023 tarihinde yapılacak olan arsanın ödeme planı, yüzde 40’ı peşin kalanı 2 taksit şeklinde belirlendi. Üzerinde yetişkin ağaçlarında bulunduğu parsel imar planlarında, 10 katlı konut alanında kalıyor.

Belediye 8 Eylül 2023 tarihinde Resmi Gazete'ye verdiği ilanda ise, söz konusu parselin bitişiğinde bulunan 10336 ada 2 parseli satışa çıkarmıştı. Muhammen bedeli 74 milyon 557 bin TL olarak belirlenen 2 nolu parsel ise 2 bin 982 metrekare büyüklüğünde. Aynı ödeme planına sahip olan 2 nolu parselin satış ihalesi 4 Ekim 2023 tarihinde yapılacak.

BENZİNLİK İKİNCİ KEZ SATIŞA ÇIKARILDI

Pendik Belediyesi geçen 24 Ağustos’ta Resmi Gazete'ye verdiği ilanla, Doğu Mahallesi 10374 ada, 3 parseli yeniden satışa koydu. İmar planlarında akaryakıt ve servis istasyonu alanında kalan 3 bin metrekarelik parsel için Belediye bu kez, 205 milyon 502 bin 740 TL muhammen bedel belirledi. Ödeme planı ihale duyurusu yapılan diğer arsalarla aynı. Tarihi 15 Eylül 2023 olan ihalenin sonucu henüz belli değil.

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