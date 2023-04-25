AKP'li belediye 'Yürü ya yandaşım' dedi. 493 milyonluk ihale yine AKP'li bir isme gitti

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nden birçok ihale alan eski AKP milletvekili aday adayı Mehmet Tahir Tikici’nin şirketine bir ihale daha verildi.

Tikici, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile yakınlığıyla biliniyor. Şirketi Yükseliş İnşaat, daha önce Üsküdar’da Altunizade ve Salacak kentsel dönüşüm projelerini de üstlenmişti.

493 MİLYON 700 BİN LİRA

Bu ihale ise Kandilli Mahallesi’ndeki dönüşümle ilgili. Şirket, proje sonucunda 493 milyon 700 bin lira kazanacak, 293 konut yapılacak. Projenin 4 Ağustos 2024’te tamamlanması bekleniyor.

Yükseliş İnşaat şirketinin sahibi Mehmet Tahir Tikici’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da fotoğrafları bulunuyor. Tikici’nin oğlu Yasin Tikici’nin nikahını Hilmi Türkmen kılmış, şahitliğini de Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı yapmıştı.

MEHMET TAHİR TİKİCİ KİMDİR?

Bingöl 1958 doğumlu olan Mehmet Tahir Tikici, Yükseliş firmasını 1998’de kurdu. 2007 seçimlerinde AKP’den İstanbul 1. Bölge’den milletvekili aday adayı oldu. Milletvekili olamayan Tikici, özellikle Üsküdar Belediyesi’nden aldığı ihalelerle dikkat çekti. Daha önceki ihalelere başka firmalarla iş ortaklığı şeklinde giren Tikici, 2012’den sonra ihalelere tek başına girmeye başladı. Son 10 yıl içinde Üsküdar Belediyesi’nden birçok küçük bedelli ihaleler alan Tikici, son ihale ile Bingöl’den geçen yıl aldığı ihale rekorunu da kırdı.

Sosyal medya hesaplarında, AKP’li önde gelen birçok isimle çektirdiği fotoğrafları paylaşan Tikici’nin, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile yakınlığı dikkat çekiyor. Oğlu Yasin Tikici’nin nikahını Hilmi Türkmen kıyarken, nikah şahitliğini de eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı yapmıştı. Tikici’nin paylaştığı fotoğraflar arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilmiş bir fotoğrafı da bulunuyor.