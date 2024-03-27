AKP’li belediyede kardeş payı ihale

Pendik Belediyesi, 7 Mart 2024 tarihinde “30 Bin Adet Termos Alımı” ihalesini düzenledi ve ihaleye ilişkin sözleşme dün imzalandı. Sözleşmeye göre ihaleyi, Moment Medya Reklam Organizasyon Ve Bilişim Hizmetleri Tic. A.Ş. isimli şirket, 5 milyon 400 bin TL’ye aldı. İhale ilanı 14 Şubatta yayınlamıştı ve şartname gereği, 30 bin adet termos 15 gün içinde Belediyeye teslim edilecek.

İKİ AYRI İHALE İKİ KARDEŞE GİTTİ

Odatv'nin aktardığına göre, Pendik Belediyesi, 25 Eylül 2023 tarihinde düzenlediği ihale ile 100 bin adet termos satın almıştı. Söz konusu ihale, 15 milyon 500 bin TL’ye His Promosyon Ürünleri İthalat İhracat Tic. San. Ltd. şirketine verilmişti. 20 Ekim 2023 tarihinde imzalanan sözleşmeye göre, 100 bin adet termos, 3 Kasım 2023 tarihine kadar Belediyeye teslim edilecekti.

İhaleyi alan His Promosyon isimli firma, Muhammed Kurt tarafından 2014 yılında kuruldu. İkinci ihaleyi alan Moment Medya ise 2022 yılının sonunda Yılmaz Kurt tarafından kuruldu. Muhammed ve Yılmaz Kurt, kardeşler fakat İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre şirket ortaklıkları yok.

AKP’Lİ YÖNETİCİNİN KUZENİ ÇIKTILAR

His Promosyon isimli şirketin sahibi Muhammed Kurt, önceleri Çin’den ithal ettiği termos ve benzeri ürünlerin ticaretini yapıyordu ve geçtiğimiz yıl, Nevşehir’de bir termos fabrikası açtı. “Thermohis” isimli fabrikanın açılışı 14 Ekim 2023 tarihinde yapılırken, açılışa Vali Ali Fidan, Belediye Başkanı Mehmet Savran ve geçen dönem AKP’den Sivas Milletvekili olan Semiha Ekinci de katıldı.

Semiha Ekinci, fabrikanın açılışıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kuzenim Muhammed Kurt’un açmış olduğu Thermosis(h) Termos Üretim firmasının açılışını gerçekleştirdik. Rabbin hayırlı bol kazançlar versin inşallah.” İfadelerini kullanmıştı.

Farikanın açılmasından bir ay sonra, Ekinci, AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı görevine atandı.

ERDOĞAN’IN ÇAY DAĞITMASINI AKILLARA GETİRDİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitinglerde ve afet bölgelerinde vatandaşlara çay dağıtması gündem olmuştu. Söz konusu durum, akıllara Erdoğan’ın çay dağıtmasını getirdi.