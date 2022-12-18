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  • AKP’li belediyeden görülmemiş imar rantı: AKP’li eski ilçe başkanlarına geçilmek istenen kıyak yargıdan döndü

AKP’li belediyeden görülmemiş imar rantı: AKP’li eski ilçe başkanlarına geçilmek istenen kıyak yargıdan döndü

AKP’li Sancaktepe Belediyesi, görülmemiş bir yöntemle AKP’li eski ilçe başkanının yeğenlerine imar rantı sağladı. Belediye Meclisi’nde kabul edilen teklif yargıdan döndü. Söz konusu teklife göre konut projesi için fazladan inşaat alanı sağlanması karşılığında yerleşime uygun olmayan küçük ve değersiz parsellerin belediyeye bağışlanması amaçlanıyordu.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 10:17
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AKP’li belediyeden görülmemiş imar rantı: AKP’li eski ilçe başkanlarına geçilmek istenen kıyak yargıdan döndü

AKP’li belediyeden görülmemiş imar rantı: AKP’li eski ilçe başkanlarına geçilmek istenen kıyak yargıdan döndü
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İstanbul’daki AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin eski AKP İlçe Başkanı’nın yeğenlerine sağladığı imar rantı yargıdan döndü.

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, Sancaktepe Belediye Meclisi’nin temmuz ayı oturumunda tartışma yaratan bir karar alındı. Belediye Meclisi’ne eski AKP Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir’in yeğenleri Mehmet Kandemir ve Ömer Kandemir’in arazisi için bir teklif sunuldu. Söz konusu teklifle konut projesi inşa eden Kandemirlere imar rantı sağlandı. Teklif, CHP’li meclis üyelerinin itirazlarına rağmen AKP’li ve MHP’li üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

İmar rantı, “emsal transferi” denilen yöntemle sağlandı. Kandemirlerin, Sancaktepe’nin en değerli bölgelerinden biri olan Samandıra Mahallesi’ndeki 6 bin 339 bin metrekarelik arazisi için yaklaşık 4 bin 500 metrekare fazladan inşaat alanı sağlandı. Şirket araziye Aston Life Cadde isimli bir proje inşa etmeye başladı. Bunun karşılığında Kandemirler, Paşaköy Deresi’nin çevresinde yer alan ve imar planlarına “yerleşime uygun olmayan alan” olarak işlenen oldukça değersiz küçük parseller halindeki 7 arazisini belediyeye bağışladı.

‘HUKUKA UYGUN DEĞİL’

Sancaktepe Belediye Meclisi’nin CHP’li meclis üyeleri Ercan Metin, Onur Özdemir ve Tuncay Saraç ise bu kararın hukuksuz olduğunu, fazladan inşa edilecek konutların milyonlarca liraya satılacağını ve bu şekilde bir rant yaratıldığını belirterek İstanbul 13. İdare Mahkemesi’ne kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açtı. Mahkeme, meclis kararının hukuka uygun olmadığını, işlemin devamı halinde kamusal bakımdan telafisi güç ve imkansız zararlar doğabileceğini belirterek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

‘HAK YERİNİ BULDU’
CHP Sancaktepe Meclis Grubu adına dava açtıklarını belirten meclis üyesi Ercan Metin, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Belediye Meclisi’nde de dava açarken de itirazımız şunaydı; burada tamamen bir kayırmaca var. Burada bir usulsüzlük var. Mahkeme itirazımızı haklı buldu, yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Hâlâ onurlu savcı ve hakimlerin olduğunun bir kanıtıdır bu karar. Muhalefet olarak vatandaşın hakkını korumak için bu görevlere geldik” dedi.

Meclis üyesi Tuncay Saraç ise şirketin değersiz arazilerini belediyeye vererek değerli bir bölgedeki arazisine fazladan inşaat alanına sahip olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Belediyenin yaptığı etik değil. Ben vatandaş olarak inşaat yapsam, böyle bir talepte bulunsam bunu kabul etmezler, yapmazlar. Söz konusu firma benimle görüşmek istedi. ‘Görüşelim, konuşalım’ dediler. Ben kabul etmedim. Benim için firma şahıs önemli değil, adrese teslim işleri tasvip etmiyoruz. Bundan sonraki bütün emsal transferlerini mahkemeye vereceğiz. Hem Sancaktepe için hem de diğer ilçeler için emsal olacak bir karar verildi. Bu şekilde hak yerini buldu.”

Öte yandan Kandemirler daha önce de AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nden aldıkları milyonlarca liralık ihaleler ile de gündeme gelmişti. Kandemirlerin avukatı yaptığı açıklamada, geçen ekim ayında yaşamını yitiren eski AKP İlçe Başkanı Adil Kandemir’in ticari faaliyetlerde bir dahilinin olmadığını, Mehmet Kandemir ve Ömer Kandemir’in amcaları Adil Kandemir ile çok uzun süredir irtibat halinde olmadığını iddia etmişti.

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yurttaş
18.12.2022 10:39
iyi olmuş  
 
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