AKP'li belediyeden hastaneye ulaşımı engelleyecek karar. Bunda bile rant düşündüler

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İstanbul’daki AKP’li Sancaktepe Belediyesi, ilçedeki Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yolu için imar planı düzenlemesi yapmadı.

Habere göre, İstanbul Valiliği’ne bağlı İl Sağlık Müdürlüğü, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil giriş-çıkışı, hastane içi otoparkı ve hastane yolu için imar planı düzenlemesi talep etti.

"SAĞLIK TESİSİ ALANI" TALEBİ

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sancaktepe Belediyesi’ne gönderilen yazıda, “Hastane acil girişi ve hastane arkasına geçerek hastane otopark alanına ve hastane çıkışına ulaşım sağlayan tek yol burası olup, herhangi bir yangın ve afet durumunda itfaiye aracının kullandığı, ayrıca ambulansların da kabul edildiği ring yolu olduğundan, bu alanların 'Sağlık tesisi alanı' olarak planlanmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yazıda, “Belediye hizmet alanı” olarak planlara işlenen arazinin “Sağlık tesisi alanı” olarak düzenlenmemesi durumda şu sorunların yaşanacağı ifade edildi:

“Hastane içi servis yolunun kapatılması veya otopark alanlarının kaldırılması durumuna yol açacak; yangın vb. durumda hastanenin etrafını dolaşması gerekecek itfaiye ve ambulans için ring yollarının da kesilmiş olması nedeniyle itfaiye, ambulans, hasta ve personel araçları için giriş çıkış sağlanmasında önemli sorunlara neden olacaktır.”

Ancak, tüm bu uyarılara rağmen AKP’li Sancaktepe Belediyesi, imar planı düzenlemesi yapmadı. Belediyeye ait bin metrekare büyüklüğündeki alanın imar planlarında “Belediye hizmet alanı” olarak yer almaya devam edeceği ifade edildi.

KREŞ, MESCİT, KÜTÜPHANE...

Bu durumda da AKP’li Sancaktepe Belediyesi söz konusu alana “Kreş, mescit, kütüphane, bilgi evi, sergi salonu, konferans salonu, bakımevi, huzurevi, hasta konuk evi ve otopark” gibi yapılar inşa edebilir.