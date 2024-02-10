AKP’li belediyenin bilim ve uzay evi ihalesi tarikat bağlantılı şirkete verildi

AKP’li belediyeler yandaş şirketlere verdiği kamu ihaleleriyle gündemden düşmüyor. Bunun son örneği İstanbul Kâğıthane Belediyesi’nde görüldü. AKP’li belediye, 11 Ocak’ta organizasyon hizmeti alımı için ihaleye çıktı. Belediyenin 2024 yılı kültür, bilim, uzay evi, gençlik merkezleri ile yaşam becerileri atölyelerinin organize edilmesi ihalesini 29 milyon 131 bin TL’ye Az Reklam Basım Organizasyon isimli şirket aldı.

Cumhuriyet gazetesinden Cengiz Karagöz’ün haberine göre, Şirket sahibi Fatih Bolcan, uzun yıllardır AKP’de siyaset yapıyor. Bir dönem Eminönü Belediyesi’nde özel kalem müdürü olan Bolcan aynı zamanda eski AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Baş’ın ise damadı. Bolcan, Nakşibendi tarikatının Halidiyye koluna yakınlığı ile bilinen Sadakataşı Derneği’nde genel sekreter olarak da görev yapıyor.

123 KAMU İHALESİ

Söz konusu şirket bugüne dek 123 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli 288 milyon 249 TL. Şirket bu ihalelerin birçoğunu AKP’li belediyelerden aldı. Şirket, Zeytinburnu Belediyesi’nden 100 milyon değerinde 29, Fatih Belediyesi’nden 43 milyon değerinde 20, Kâğıthane Belediyesi’nden ise 61 milyon TL değerinde 14 kamu ihalesi aldı.

‘KAMU YARARINA DERNEK’

Sadakataşı Derneği, 30 Temmuz 2021’de Cumhurbaşkanı Erdoğan onayıyla “kamu yararına çalışan dernek” statüsü aldı. Sadakataşı’nın internet sayfasında yer alan bilgiye göre dernek Afganistan, Yemen, Lübnan, Kenya başta olmak üzere 40’ın üzerinde ülkede faaliyet yürütüyor. Söz konusu faaliyetlerin kapsamında ise bu ülkelere gıda, barınma, acil yardım, eğitim, sağlık ve su kuyuları açmak gibi kalkınma projeleri yapıldığı ifade ediliyor.

İHH İLE ‘AFET’ PROTOKOLÜ

Olası İstanbul depremine ilişkin tartışmalar giderek artarken iktidar ise afetlere yönelik önlemleri gerici vakıflarla işbirliği yaparak almaya çalışıyor. AKP’li Ümraniye Belediyesi ve İslamcı faaliyetleriyle dikkat çeken İnsani Yardım Vakfı (İHH) arasında “Afetlere ve acil durumlara müdahale edilmesi” başlığı altında bir protokol imzalandı. Protokolle; afet bilincinin oluşturulması, afet gönüllülerinin eğitimi, profesyonel arama kurtarma ekiplerinin artırılması, ekiplerin eğitim, tatbikat ve sertifikasyon işlemlerinin yapılması amaçlandığı ifade edildi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım söz konusu protokol için, “Afetlere ve acil durumlara müdahale edilmesi noktasında, koordinasyon kapasitesini artırmayı hedefliyoruz” dedi. Söz konusu vakıf 6 Şubat sonrası deprem bölgesinde yürüttüğü faaliyetlerle de dikkat çekmişti.