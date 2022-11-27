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  • AKP'li belediyenin cenaze aracında uyuşturucu skandalı. 4 tabut, 5 kilo 810 gram esrar

AKP'li belediyenin cenaze aracında uyuşturucu skandalı. 4 tabut, 5 kilo 810 gram esrar

Narkotik polisinin 21 Kasım 2021’de düzenlediği operasyonda, AKP’li Yüreğir Belediyesi’ne ait cenaze aracındaki dört tabutun içinde 5 kilo 810 gram esrar ele geçirildiği ortaya çıktı. Tutuklanan ve belediye ile ilişiğinin kesildiği belirtilen cenaze aracı şoförü hakkındaki yargılama devam ediyor. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 11:47
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AKP'li belediyenin cenaze aracında uyuşturucu skandalı. 4 tabut, 5 kilo 810 gram esrar

AKP'li belediyenin cenaze aracında uyuşturucu skandalı. 4 tabut, 5 kilo 810 gram esrar
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Kasım 2021 tarihinde, Adana Yüreğir Belediyesi’ne ait cenaze nakil aracı ile doğu illerinden Adana’ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından savcılık, iddianameyi 3 Şubat 2022 tarihinde tamamladı ve Adana Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Anka'dan Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre; iddianame kabul edildi. 2022/423 no’lu iddianameye göre; ihbarın ardından başlatılan soruşturma şöyle gelişti:

Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri, 21 Kasım 2021 günü saat 14:38 sıralarında alınan istihbari bilgide, 01 ADT 406 plakalı Yüreğir Belediyesi’ne ait cenaze nakil aracı ile doğu illerinden Adana’ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği şeklinde bilgiler alınması üzerine işlemlere başladı.

YAKLAŞIK 1,5 SAAT TAKİP EDİLDİ

Ceyhan ilçesi girişinde ekipler tarafından gerekli tertibat alındı. Cenaze nakil aracı, ayın gün saat 15:30 sıralarında Ceyhan otobanının D-400 kara yolu girişinde görüldü ve takip edilmeye başlandı. Araç, Mercimek Mahallesi’nde bir adreste yaklaşık 30 dakika durdu ve daha sonra tekrar harekete geçti. Araç, D-400 yolundan Adana’ya doğru giderken aynı gün saat 17:00 sıralarında Çimento Polis Uygulama Noktası’nda durduruldu. Araçta şoförün iki çocuğunun da olduğu belirlendi.

4 TABUT İÇİNDE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Cumhuriyet Başsavcısı’ndan araç içinde arama yapılması için karar alındı. Saat 18:05’te cenaze nakil aracı içerisinde arama yapıldı. Araçta dört adet tabut vardı. Yapılan aramada, dört tabut içerisinde, üç paket halinde, daralı ağırlığı 17 kilo 750 gram olan ve esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

ŞOFÖRÜN İKAMETİNDE DE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Cenaze nakil aracının şoförünün evinde de arama yapıldı. Şoförün ikametinin yatak odasındaki sırt çantası içinde dört paket halinde, daralı ağırlığı 760 gram olan ve esrar olduğu değerlendirilen madde ile kavanoz içerisinde, darasız ağırlığı 24 gram olan ve esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, cenaze nakil aracının şoförünün uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının tespiti için kan ve idrar örnekleri üzerinde inceleme yapıldı. Toksikoloji raporu 28 Aralık 2021 tarihinde tamamlandı. Rapora göre; şoförün idrarında uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden amfetamin ve metamfetamin bulunduğu tespit edildi. Şoför hakkında, ‘uyuşturucu ve uyarı madde kullanma’ suçlaması ile 2022/9919 dosya numarası ile ayrıca bir soruşturma açıldı.

1.000 TL KARŞILIĞINDA 850 GRAM ESRAR

Şoför gözaltına alındı. Şoför, savunmasında, esrar kullandığını, ikametinde ele geçirilen esrarın kendisine ait olduğunu ve kullanmak için bulundurduğunu söyledi. Şoför, bir ay içerisinde, tanımadığı sokak satılıcılarından bin TL karşılığında 850 gram esrar maddesi satın aldığını, bir kısmını kullandığını, geriye kalan kısmın ise evde ele geçirilen maddeler olduğunu ifade etti.

TABUTTA BULUNAN ESRARIN KENDİSİNE AİT OLMADIĞINI, TABUTLARIN İÇİNİ KONTROL ETMEDİĞİNİ SAVUNDU

Şoför, cenaze nakil aracı içindeki tabutta bulunan esrarın kendisine ait olmadığını, esrar maddesini polislerin kendisine göstermesi üzerine gördüğünü, yola çıkmadan önce tabutların içini kontrol etmediğini beyan etti. Şoför, kesinlikle uyuşturucu madde ticareti yapmadığını, kavgadan dolayı hasımlarının olduğunu, bu nedenle hakkında asılsız bilgilerin polise verildiğini düşündüğünü ifade etti ve hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

İddianamede, tüm soruşturma işlemlerinin ardından şu değerlendirme yapıldı:

“Şüphelinin yakalanış şekli, alınan istihbari bilgi ve bu bilgi ile uyumlu olarak şüphelinin içerisinde bulunduğu 01 ADT 406 plakalı cenaze aracında net 5 bin 810 gram esrar maddesi ele geçirilmesi, yine şüphelinin ikametinde yapılan aramada net 210 gram esrar maddesi ele geçirilmesi, ele geçirilen maddenin kişisel kullanım sınırının çok üzerinde olması ve şüphelinin kan ve idrar örneklerinde esrar maddesi çıkmaması göz önüne alındığında; şüphelinin suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik hayatın olağan akışına uygun olmayan savunmasına itibar edilmediği…

Şüphelinin, kaynağı tespit edilemeyen yerden temin ettiği uyuşturucu maddeleri, ticari akaç ile bir yenden bir yere sevk etmek ve ikametinde bulundurmak suretiyle üzerine atılı ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ suçunu işlediği hususunda kamu davası açmaya yeterli şüphe bulunduğu anlaşılmakla…”

‘UYUŞTURUCU VEYA UYARICA MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA’ SUÇLAMASIYLA EN AZ 10 YILDAN HAPİS CEZASI TALEBİ

Şoför, gözaltına alındığı gün Adana Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile tutuklandı. İddianamede, şoför hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 188/3 maddesi uyarınca ‘uyuşturucu veya uyarıca madde ticareti yapma veya sağlama’ suçlamasıyla 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi. İddianamede, şoför hakkındaki suçlamaya dayanak olarak gösterilen 188/3 maddesi şöyle:

“Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDİYOR

Şoför hakkında yargılamanın devam ettiği, yapılan son duruşmada da tutukluluk halinin devamına karar verildiği öğrenildi. Şoförün Yüreğir Belediyesi ile ilişkisinin de kesildiği belirtildi. ANKA Haber Ajansı’nın sorularını yönelttiği Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ise herhangi bir açıklama yapmadı.

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Mehmet Tok
27.11.2022 12:30
Ülke Narcos'a döndü. Uyuşturucu kaçakçılığı hiçbir dönemde bu kadar artmamıştı. Söylenecek çok söz var ama yazamıyoruz.  
 
MUHAMMET RAŞİT ARSLAN
27.11.2022 12:13
Uyuşturucu Pkk nın gelir kapısıydı.Pkk bitti ama uyuşturucu kullanımı arttı.Şimdi kimlerin yeni gelir kapısı.20 yıla bakınca tüm düşmanlar dost oldu.Sadece Pkk düşmanı kaldı.  
 
Ali
27.11.2022 11:58
Atalarımız boşuna dememiş büyük konuşman diye ne konuştularsa kendi belediyelerinde çıkıyor.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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