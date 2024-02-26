AKP'li belediyenin icraatlarını vinçle sergilediler. 'Koca bir şehir satılmıştır'

Hakan Savaş, Kemalöz Pazar yerinde vinçlere astığı dev pankartlarla Uşak Belediyesi’nin sattığı tüm gayrimenkul ve arazilerin listesini açıkladı.

‘TÜRKİYE’Yİ SİZ HAYAL EDİN’

Savaş, açıklamasında şunları söyledi:

“Bugün size koca bir şehrin nasıl satıldığının fotoğrafını önünüze koyacağız. Bu arkamda görmüş olduğunuz afişlerde, AK Parti Uşak Belediyesi’nin satmış olduğu arsa, arazi, tarla, konut, bina, iş yeri, sosyal tesis ve akaryakıt istasyonları gibi birçok gayrimenkulün tamamının ada parsel numaralarıyla beraber gözlerinizin önüne seriyoruz.

Anadolu’nun küçük bir ili olan Uşak’ta mücavir alanda bu kadar arsa ve arazinin satıldığı bir yerde Türkiye’yi siz hayal ediniz. AK Parti hükümeti bir taraftan, belediyeleri diğer taraftan, bakanlıkları bir taraftan TOKİ diğer taraftan tabir yerindeyse durmadan satıyorlar. Dağlarımızı, ormanlarımızı, denizlerimizi, sahillerimizi satıyorlar. Irmaklarımızı, milli fabrikalarımızı, limanlarımızı tabir yerindeyse bütün her şeyimizi, rafinerilerimize varıncaya kadar AKP hükümeti tarafından satılmaktadır.

Bunu satarken de bir tane Türk’e satmıyorlar, İngilizlere, Araplara, Katalılara satıyorlar. Gelinen noktada Türk milleti ölümüne yok sayılıyor, milletimize karşı ölümüne bir ambargo var.

‘BU YANGINA SU DÖKMEK SİZİN ELİNİZDE’

Hani diyor ya Mehmet Akif Ersoy; ‘Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı’ Batığımız bütün topraklar satılıyor, altındaki kefensizlerin de kemikleri sızlatılıyor. Bugün Anadolu’nun en küçük illerden olan Uşak’taki durum budur. Maalesef 10 katlı bina bulamadığımız için vinçlerle kaldırdık afişleri. Çocuklarımızın okul bahçesine kadar Uşak Belediyesi tarafından parsel parsel satılmıştır. Bundan sonrası sizin vicdanınıza, adalet anlayışınıza, ahlak anlayışınıza kalmıştır. 31 Mart’ta karar sizindir; ya bu yangına su dökeceksiniz ya bu yangına daha fazla odun atacaksınız. Tercih sizin.”