AKP’li belediyenin mezbahasında skandal görüntüler. İşte yedirdikleri kelle paça

Editör: Bengü Zorlu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne ait mezbahanın görüntülerini yayınlayan CHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mahmut Tanal, insan sağlığıyla oynandığını belirtti. Kendiliğinden ölen hayvanların etlerinin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin mezbahasından piyasaya sürüldüğünü öğrenen Tanal, "Sağlık Bakanlığı'nı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı göreve davet ediyorum" dedi.

YEDİĞİMİZ KELLE PAÇA SİNEKLER İÇİNDE

Çoğu Türk vatandaşının severek tükettiği kelle paçanın sinekler içindeki halini gören Tanal’ın, mezbaha çalışanlarına “Bizim yediğimiz kelle paça bu mu?” sorusuna lakayıt bir şekilde “Evet. Beğen beğenme budur” diyerek karşılık verdi.

“BU REZALET TÜM TÜRKİYE’Yİ AYAĞA KALDIRMALIDIR”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne ait mezbahada gördüğü bakımsızlık ve özensizlik karşısında şaşıran Tanal, çekilen görüntüyü sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayarak açıklama olarak şunları kaydetti:

Şanlıurfa'daki bu rezalet, tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmalıdır! Dün incelemelerde bulunduğumuz Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Viranşehir ilçesindeki mezbahanesinde insan sağlığıyla oynanıyor! Sözde mezbahanede temizlik ve hijyen, kontrol ve denetim sıfır. Sağlıksız etler Şanlıurfalı hemşerilerime yediriliyor. Kendiliğinden ölen hayvanların etleri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin mezbahanesinde aklanıp piyasaya sürülüyor. Sağlık Bakanlığı'nı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı göreve davet ediyorum. CHP iktidarında Şanlıurfa'yı bu durumdan kurtaracağız.