AKP’li belediyenin sabuna ve havluya harcadığı para ‘yok artık’ dedirtti. İhaleler yandaşlara gitti

Üzerinde isminin yer aldığı sabunları dağıtmasıyla gündem olan AKP’li Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın yönettiği İstanbul’daki Bahçelievler Belediyesi’nin tartışma yaratacak harcamaları ortaya çıktı. Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, Bahçelievler Belediye Meclisi’nin nisan ayı oturumunda Denetim Komisyonu raporu görüşüldü. Denetim Komisyonu’nda yer alan CHP Grup Başkanvekili İsmail Hakkı Temel ise belediyenin kamuoyundan gizlediği harcamalarını tek tek açıkladı.

2023 yılında yılında 2,5 milyar TL bütçesi olan Bahçelievler Belediyesi’nin mart ayında 209 milyon TL borçlandığını açıklayan CHP’li Temel, Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşmada tartışma yaratacak harcamaları şöyle sıraladı:



Etkinliklerde dağıtılmak üzere baskılı havlu alım işi: 210.600 TL



Hediyelik kadife kutu alım işi: 224.672 TL



Baskılı açacak alım işi organizasyonu 253.700 TL



30 Ağustos etkinlikleri “Ahlat’ta” konaklama hizmet alım işi: 207.680 TL



15 Temmuz beste yarışması lansmanı: 237.770 TL



Etkinliklerde dağıtılmak üzere “baskılı sabun” alım işi: 234.360 TL



14 Şubat sevgililer günü organizasyonu 253.700 TL



Ramazan ayında dağıtılmak üzere hurma alım işi 722.150 TL



Çiğ köfte festivali organizasyonu: 701.000 TL





ÇOK ACİL ORTAÇ KONSERİ



CHP’li Temel, AKP’li belediyenin düzenlediği ihaleleri de inceledi. Bahçelievler Belediyesi’nin, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken pazarlık usulüyle düzenlediği ihaleler de oldukça dikkat çekici. Belediye bu kapsamda “çok acil” 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Serdar Ortaç konseri ihalesi düzenledi. Bu ihale ile 948 bin TL harcandı. Ayrıca aynı ihale usulüyle 649 bin TL’ye Anadolu Efes Euroleague kupası heykeli yaptırıldı.

YANDAŞLARA İHALELER



Ayrıca belediye “Park ve Bahçelerin Revizyonu Yeşil Alanların Çevre Düzenlemesi” adı altında düzenlediği ihaleyle de 246 milyon TL harcadı. Belediyenin yaklaşık 94 milyon TL’lik araç kiralama ihalesini de yandaş Yeni Şafak gazetesinin de bağlı olduğu Albayrak Grubu aldı.



Belediye, Mim Doğal Kaynaklar İnşaat Şirketi’ne de çeşitli ihaleler kapsamında sadece 2022’de 72 milyon TL hakediş ödemesi yaptı. CHP’li Temel, bu şirketin sahiplerinin Mihmail Mungan ile oğlu Mehmet Selim Mungan olduğunu açıkladı.



Mihmail Mangan, Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanı olduğu dönemde İBB’ye bağlı İsfalt A.Ş’nin genel müdürüydü. O yıllarda İBB’deki genel müdürlük görevinden istifa eden Mangan, 3 Kasım 2002 seçimlerinde AKP’den Bayburt milletvekili adayı oldu. Milletvekili seçilemeyen Mangan, 7 Şubat 2003 tarihinde Başbakanlık Müşavirliği’ne atandı ve AKP’li Kadir Topbaş döneminde de İBB Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı olarak yeniden İBB’ye döndü. “Bu görevlere tertemiz geçmişim nedeniyle getirildim” diye açıklama yapan Mangan’ın iki şirketi, “Belediye ihalesine fesat karıştırma” suçundan bir yıl kamu ihalelerine katılamama cezası da aldı.