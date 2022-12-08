﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP Grubu, MHP'li üyelerin de desteğiyle AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nin bölgede artacak yaya ve araç trafiği, otopark talepleri ve farklı kat yüksekliklerinin yol açacağı siluet bozulmasını dikkate almadan getirdiği belirtilen yüzde 100'lük imar artışı teklifini onaylaması dikkat çekti.

10 KATA ÇIKARILMASINI İSTEDİLER

ANKA'nın haberine göre; İBB Meclisi'nin kasım ayı toplantıları sırasında, Bahçelievler Belediyesi’nden gelen ve bazı mahallelerde 5 kat olan bina yüksekliklerini 10 kata çıkaran imar planı değişikliği teklifi de görüşüldü. Teklif, Yenibosna Merkez, Hürriyet, Zafer, Fevzi Çakmak, Çobançeşme, Kocasinan Merkez, Şirinevler, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Cumhuriyet mahallelerinde bulunan ve imar planlarında 'Ticaret-Hizmet Alanları' olarak gösterilen yerlerle ilgiliydi. Söz konusu bölgelerde 5 kat olan bina yüksekliklerinin 10 kata çıkarılması istendi.

İBB OLUMSUZ GÖRÜŞ BİLDİRDİ: MEVZUATA AYKIRI

İBB Planlama Müdürlüğü, teklifle ilgili olumsuz görüşünü İBB Meclisi'ne sundu. Planlama Müdürlüğü'nün değerlendirmesi özetle şöyle:

“Teklifle bölgede artacak yaya, araç, otopark taleplerine ilişkin yeni donatı alanlarının bütüncül olarak planlanmasına yönelik öneriler getirilmediği gibi, artan kat yüksekliği karşısında mevcut ulaşım akslarının genişletilmesine yönelik düzenlemelere ilişkin de öneriler sunmadığı, meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları irdelenmeden ve 1/1000 ölçekli meri imar planı notlarında değişikliğe gidilerek oluşturulduğu, teklifin bu yönüyle mevzuata aykırı olarak düzenlendiği ve meri 1/5000 bölge plan kararlarını değiştirici nitelikte olduğu, 1/5000 ölçekli bölge planının yoğunluk kararlarının üzerinde yapılaşmayı önerdiği anlaşılmakta olup, teklifin nüfus-donatı dengesini ve plan bütünlüğünü bozucu olduğu, İstanbul İmar Yönetmeliği'ndeki kat yüksekliklerine ilişkin esaslar kapsamında değerlendirdiğinde söz konusu alanlara ilişkin bölge planı kararlarının üzerinde yüksekliklerin oluşacağı, düzenleme ile de aynı ada içerisindeki farklı yükseklik kararlarının uygulanmasına ve bu durumun da plan bütünlüğü ile cadde, sokak siluetinin bozulmasına neden olacağı saptanmıştır.”

AKP VE MHP GRUBUNUN OYLARIYLA KABUL EDİLDİ

İBB’nin olumsuz görüş bildirdiği, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin ret oyu verdiği teklif, İBB Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP ve MHP gruplarının oylarıyla kabul edildi. Söz konusu teklifin etkilediği iki bölge, Şirinevler ve Yenibosna E-5 Karayolu'nun kenarında, Ataköy’ün karşısında yer alıyor. Şirinevler’in yaklaşık 90 bin metrekarelik kısmı ile Adli Tıp Kurumu’nun batısında kalan Yenibosna’nın yaklaşık 80 bin metrekarelik kısmı plan kapsamına giriyor.

İBB'NİN TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ

İBB yönetimi, 2 yıl önce İmar Yönetmeliği'nde değişiklik yapılarak çatı katlarının bağımsız bölüm olarak kabul edilmesini önermişti. İBB Meclisi'ne sunulan yönetmelik değişikliğinin kentsel dönüşüme de katkı sağlayacağı vurgulanmıştı. Ancak İBB yönetiminin teklifi, mecliste çoğunluğu elinde bulunduran AKP Grubu tarafından reddedilmişti.