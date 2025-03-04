AKP’li Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu! Bir siyasi partiden şoke eden hamle...

Kutlu Parti Genel Başkanı Yardımcısı Avukat Fatma Melike Karaaslan, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın “Vatandaşlık tanımı yeni anayasada gözden geçirilebilir” sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Başvuru dilekçesinde Karaaslan’ın Yıldırım’ı Anayasa’da değiştirilemez maddelerin değişikliğini talep ettiği belirtildi.

KUTLU PARTİ GENEL MERKEZİ’NDEN BİNALİ YILDIRIM’A SUÇ DUYURUSU

Kutlu Parti, kanunlara aykırı açıklamaları nedeniyle Eski Milletvekili, Başbakan ve Bakan Binali Yıldırım hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şikayette, TCK 302. maddesinde yer alan “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçu ile 309. maddesinde yer alan “Anayasa’yı ihlal” suçunu işlediği vurgulandı. Karaaslan, “Şüphelinin, bugüne kadar yürütmüş olduğu görevler itibariyle uluslararası hukuk ile anayasa hukukundan kaynaklanan bu durumları bilmemesi mümkün değildir” ifadelerine yer verdi.

KUTLU PARTİ GENEL MERKEZİ’NDEN

BİNALİ YILDIRIM’A SUÇ DUYURUSU



Kutlu Parti olarak kanunlara aykırı açıklamaları nedeniyle Eski Milletvekili, Başbakan ve Bakan Binali Yıldırım hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. pic.twitter.com/i9hJvEjVCf — Kutlu Parti (@kutlupartiresmi) March 2, 2025

NE DEMİŞTİ?

AKP’li eski Başbakan Binali Yıldırım, yeni anayasanın Türkiye için öncelikli olan konular arasın yer aldığını belirterek, şunları söylemişti:

"Terörle mücadele ederken, terör örgütlerine destek verenler, 'Anadil konusu hallolsun' diyor. Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk'tür. 'Türklerden başkasına yaşam hakkı yok' diyorlar. Böyle bir şey yok, bu bir millet tanımı. Bu milletin unsurları var. 1000 yıldır bu topraklarda Kürtler, Türkler, Süryani, Abaza, Çerkez var. Vatandaşlık tanımı yeni anayasada gözden geçirilebilir. Bir etnik kimliği tanımlamak, öne çıkartmak değil de etnik kimliğinin kim olduğuna bakmaksızın vatandaşlığı önceleyen bir güncelleme yapılabilir. Bu bazı etnik grupların kendilerini ihmal edilmiş düşüncesinden kurtarabilir. Buna mani yok, şovenizme gerek yok, bizi bağlayan bayrağımız, toprağımız, milletimizdir. Kürdü, Türkü, diğer etnik gruplarıyla milletimizdir. Bunu esas alan bir güncelleme yapılabilir. Yeni yapılacak anayasada yapılması gereken önemli konulardan bir tanesi, yerel yönetimlere ademi merkeziyetçilik. Her şeyi Ankara'dan kontrol etmek yerine, yetki devrinin yapılması."