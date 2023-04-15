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AKP'li Şenocak ailesine Türk Telekom'da koltuk. Yandaş olmayana sandalye bile yok

AKP MKYK üyesi Bayram Şenocak’ın kardeşi Bünyamin Şenocak Türk Telekom’da üst düzey bir göreve getirildi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 11:44
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AKP'li Bünyamin Şenocak'ın Türk Telekom'da koltuk

AKP'li Şenocak ailesine Türk Telekom'da koltuk. Yandaş olmayana sandalye bile yok
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Diken’den Altan Sancar’ın haberine göre, AKP MKYK üyesi ve partinin eski İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın bir diğer kardeşi Bünyamin Şenocak’ın 2021’de Türk Telekom’un müşteri deneyimi şirketi AssisTT’te İdari İşler Direktörü olarak işe başladığı ortaya çıktı.

İDARİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLDU

Ocak 2023’e kadar bu koltukta kalan Şenocak, 2023’te ise terfi ederek idari işler genel müdür yardımcılığı görevine getirildi.

Şenocak’ın getirildiği son görevse İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı makamının ikiye ayrılması ile düzenlendi. İkiye ayrılan makamın İdari İşler Genel Müdürlüğü bölümüne Bünyamin Şenocak getirildi.

HEMŞEHRİSİ DE DİREKTÖR OLDU

Şenocak’ın İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmesi ile birlikte, daha önce İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ömer Faruk Tüfekçi ise İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı görevine getirildi.

Öte yandan Şenocak’ın AssisTT’e işe başlamasıyla kurulan idari işler direktörlüğü makamınaysa hemşehrisi Faruk Çakmak getirildi.

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